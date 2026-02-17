Der Dollar legte in einem dünnen Feiertagshandel am Montag leicht zu - der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Die Positionierung des US-Dollar hatte im Februar laut der jüngsten Umfrage der Bank of America den negativsten Stand seit mehr als 14 Jahren erreicht. Die Short-Positionierung im US-Dollar ist die größte seit Januar 2012, dem frühesten Jahr, für das die Bank Daten vorliegen. Der Euro wurde etwas von den schwachen Produktionsdaten belastet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.898,67 4.992,50 -1,9% -93,83 +16,7%

Silber 74,44 76,63 -2,8% -2,18 +8,5%

Platin 1.691,69 1.726,12 -2,0% -34,43 -0,6%

Kupfer 5,71 5,76 -0,9% -0,10 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortages

Bei Gold (-1,0%) wurden am Montag angesichts der Dollar-Stärke Gewinne eingestrichen, nachdem sich das Edelmetall am Freitag noch deutlich verteuert hatte.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,22 63,60 -0,6% -0,38 +9,3%

Brent/ICE 68,24 68,65 -0,6% -0,41 +11,2%

Der weiter schwelende Konflikt zwischen den USA und dem Iran trieb die Ölpreise am Montag um rund 1 Prozent nach oben. Gebremst wurde der Preisanstieg von der Aussicht auf eine steigende Förderung der Gruppe Opec+. Diese dürfte ihre Förderung wieder steigern, nachdem sie die Anhebungen im ersten Quartal ausgesetzt hatte, erläuterte Rohölanalyst Naveen Das von Kepler.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NORMA

hat im vergangenen Jahr die selbst gesteckten Ziele erreicht. Wie Norma mitteilte, ging der Konzernumsatz nach vorläufigen Berechnungen auf 821,7 Millionen von 881,8 Millionen Euro im Jahr 2024 zurück. Norma begründete den Umsatzrückgang mit negativen Währungseffekten, der allgemeinen Marktschwäche in wichtigen Kundenindustrien wie Lkw-Produktion und Bauwirtschaft sowie dem schwachen Distributionsgeschäft mit Verbindungskomponenten. Das bereinigte EBIT brach auf 6,3 Millionen von 33 Millionen Euro ein. Hier belasteten den Angaben zufolge insbesondere hohe Personalkosten und Sonderkosten für Logistik. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 0,8 (2024: 3,7) Prozent. In Aussicht gestellt hatte Norma einen Umsatz von rund 810 bis 830 Millionen Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 0 und 1 Prozent. Den operativen Netto-Cashflow gab Norma mit 95,6 (Vorjahr 105,4) Millionen Euro an.

NORWEGIAN CRUISE LINE

Der aktivistische Investor Elliott Investment Management hat eine Beteiligung von mehr als 10 Prozent an Norwegian Cruise Line aufgebaut. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter sagten, will Elliott auf Veränderungen dringen, um den Kreuzfahrtbetreiber wieder auf Kurs zu bringen. Norwegian ist gemessen an der Passagierzahl der viertgrößte Kreuzfahrtbetreiber der Welt und kommt auf einen Marktwert von rund 10 Milliarden US-Dollar.

