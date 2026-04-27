INDUSTRIEGEWINNE CHINA

Obwohl befürchtet wurde, dass höhere Ölpreise und Probleme in der Lieferkette chinesischen Unternehmen schaden könnten, stiegen die Industriegewinne im März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 Prozent. Dies sei vor allem auf die Stärke des Maschinenbau- und Hightech-Sektors zurückzuführen, teilte das Nationale Statistikamt mit.

BELGIEN - Rating

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsnote Belgiens von AA auf AA- gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Die Herabstufung spiegele andauernde Ungleichgewichte in den öffentlichen Finanzen Belgiens wider.

DEUTSCHLAND - Rating

Die Ratingagentur S&P Global hat das Spitzenrating AAA für Deutschland bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil. Der stabile Ausblick spiegele die Einschätzung wider, dass Deutschlands starke Außenposition, die diversifizierte und wohlhabende Wirtschaft sowie die institutionelle Effektivität weiterhin die Kreditwürdigkeit des Landes untermauern werden, so die Bontätswächter in ihrer Begründung.

EU/USA - Kritische Mineralien

Die EU und die USA haben eine Partnerschaft zu kritischen Mineralien ins Leben gerufen. Im Rahmen der Partnerschaft wollen beide Seiten in Bereichen kooperieren, die von der Exploration und dem Abbau von Mineralien bis hin zum Recycling reichen.

LITAUEN / LETTLAND

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bonitätsnote für Litauen angehoben. Sie erhöhte ihr langfristiges Emittentenausfallrating in Fremdwährung für das baltische Land von A auf A+, der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Erhöhung spiegele Litauens stärkere Wachstumsdynamik und die günstigen mittelfristigen Aussichten sowie die andauernde Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholte externe Schocks wider. Die Ratingagentur bestätigte zudem ihr langfristiges Emittentenausfallrating in Fremdwährung für Lettland mit A- und stabilem Ausblick.

SLOWAKEI - Rating

Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsnote der Slowakei von A+ auf A gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Schwächeres Wirtschaftswachstum, hohe Ausgaben für Sozialtransfers und Verteidigung sowie die bevorstehenden Parlamentswahlen machten die Haushaltskonsolidierung schwieriger als bisher angenommen. Dies sei der Hauptgrund für die schlechtere Bonität.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

hat für seinen auf Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum spezialisierten Private-Credit- Fonds beim ersten Closing 270 Millionen US-Dollar eingeworben. Der Fonds soll dabei helfen, Finanzierungslücken in der Region schließen. Wie der deutsche Vermögensverwalter am Montag mitteilte, umfasst der Betrag Ankerzusagen der International Finance Corp. (IFC) und der Indonesia Investment Authority (INA).

UNICREDIT/COMMERZBANK

Die Bafin hat der Unicredit die Veröffentlichung von unsachlichen Werbeanzeigen in Bezug auf die Commerzbank untersagt. Die Unicredit habe am 21. April drei Werbeanzeigen in von Meta Platforms betriebenen sozialen Netzwerken veröffentlicht, die geeignet gewesen seien, die Entscheidung der Aktionäre der Commerzbank AG im Zusammenhang mit dem am 16. März 2026 angekündigten Übernahmeangebot zu beeinflussen, so die Begründung.

NORDEX

hat im ersten Quartal bei deutlichem Wachstum erheblich mehr verdient als im Vorjahr und die Prognose bestätigt. Der Auftragseingang blieb wie bekannt hinter den Vorjahreswerten zurück. Die Gesamtleistung inklusive der Bestandsveränderungen bewegte sich auf Vorjahresniveau.

Die Zahlen zum ersten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 1.588 +11% 1.526 +6% 7 1.435

EBITDA 131 +64% 113 +42% 6 80

EBITDA-Marge 8,2 -- 7,4 -- -- 5,5

Konzernergebnis 54 +578% 43 +444% 6 7,9

Ergebnis je Aktie 0,23 +667% 0,18 +500% 5 0,03

THALES

wird im Rahmen eines Vertrags im Volumen von 750 Millionen australischen Dollar (457 Millionen Euro) mit der australischen Regierung gepanzerte Fahrzeuge an die australischen Streitkräfte liefern. Wie das französische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen mitteilte, hat sich die australische Regierung zu der Investition für die Lieferung von 268 zusätzlichen geschützten Mobilitätsfahrzeugen des Typs Bushmaster verpflichtet.

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April 27, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)