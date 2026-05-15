Der Goldpreis gab um 0,7 Prozent auf 4.656 Dollar nach. Auf dem Edelmetall hätten der festere Dollar und das geringere Sicherheitsbedürfnis der Anleger angesichts der steigenden Aktienmärkte gelastet, hieß es.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,98 +1,8 1,81 101,17

Brent/ICE 107,15 +1,4 1,43 105,72

Die Ölpreise zeigten sich in engen Grenzen volatil und notierten im späten US-Handel höher. Das Barrel Brentöl kostete 106,30 Dollar, 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Dass die USA und China auf ihrem Gipfel die Bedeutung einer Öffnung der Straße von Hormus betonten, bewegte kaum. "Der Markt könnte zu viel Hoffnung darauf setzen, dass die Gespräche zwischen den USA und China einige positive Ergebnisse in Bezug auf den Iran bringen", hieß es von Analysten.

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USA / CHINA

Beim Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping ist nach Aussage der chinesischen Regierung "eine Reihe neuer gemeinsamer Übereinkünfte" mit den USA erzielt worden. "Die beiden Präsidenten einigten sich auf eine neue Vision für den Aufbau einer konstruktiven Beziehung zwischen China und den USA von strategischer Stabilität", die als Richtschnur für die Beziehungen "in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus" dienen soll, teilte das chinesische Außenministerium mit. In der Erklärung wurden aber keine Einzelheiten zu den "neuen gemeinsamen Übereinkünften".

US-Präsident Trump hob unterdessen in einem Interview wirtschaftlichen Vereinbarungen hervor. Bei einem früheren Treffen mit Xi seien drei Dutzend Vereinbarungen unterzeichnet worden, und "dieses Mal ist es viel größer als das", sagte er. Bislang gab es jedoch nur Ankündigungen über den Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen durch die Chinesen, weit weniger als die erwarteten 500. Trump deutete an, dass es weitere Neuigkeiten in Form von Käufen von Sojabohnen und Agrarprodukten geben werde. Trump sagte zudem, dass China dem Kauf von US-Öl zugestimmt habe.

FRAPORT

Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert. Die Zahl der abgefertigten Fluggäste sank um 11 Prozent auf 4,8 Millionen. Von den insgesamt sechs Streiktagen durch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo im April waren rund 500.000 Fluggäste betroffen. Das Frachtvolumen sank ebenfalls streikbedingt um 0,6 Prozent auf 168.526 Tonnen. Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 12,2 Millionen Passagieren und damit um 6,2 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode.

APPLIED MATERIALS

erwartet nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen für sein Geschäft mit Halbleiterausrüstung in diesem Jahr höhere Umsätze als bisher prognostiziert, weil die Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) weiter stark steigt. Für das laufende dritte Geschäftsquartal prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,16 bis 3,56 Dollar und einen Umsatz von 8,45 bis 9,45 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 2,89 Dollar bzw. 8,14 Milliarden Dollar. Applied Materials prognostiziert nun, dass sein Geschäft mit Halbleiterausrüstung in diesem Kalenderjahr um mehr als 30 Prozent wachsen wird. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von mehr als 20 Prozent angekündigt.

LVMH

verkauft die Marke Marc Jacobs an WHP Global und die G-III Apparel Group für 850 Millionen Dollar. G-III, zu der Karl Lagerfeld und Dutzende Lizenzen für mehrere andere Modemarken gehören, soll das operative Geschäft von Marc Jacobs führen. WHP wird die Lizenzvergabe überwachen. Im Juli 2025 hatte das Wall Street Journal berichtet, dass LVMH Gespräche über den Verkauf von Marc Jacobs führe, wobei der Wert des Deals auf 1 Milliarde Dollar geschätzt wurde.

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May 15, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)