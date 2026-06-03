Gut behauptet - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre jüngste Rekordjagd fortgesetzt und zum fünften Mal in Folge auf Rekordständen geschlossen. Groß war die Dynamik allerdings nicht. Händler sprachen von einer verworrenen und zum Teil widersprüchlichen Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Allerdings bewiesen Arbeitsmarktdaten die Resilienz der US-Konjunktur. Die Zahl der offenen Stellen (Jolts) lag höher als erwartet. Alphabet will Aktien im Wert von 80 Milliarden Dollar ausgeben, um den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur zu finanzieren. Dieser Schritt belebte einige Sorgen über die geplanten Ausgabenexzesse der sogenannten Hyperscaler. Alphabet verloren 3,8 Prozent - Microsoft und Amazon 4,2 bzw. 1,8 Prozent. Marvell haussierten um 32,6 Prozent nach einem positiven Kommentar von Nvidia-CEO Jensen Huang. Der Kurs von Broadcom, die ähnlich wie Marvell Datenzentren ausrüstet, legte um 4,7 Prozent zu. Eine optimistische Prognose für das Geschäft mit Rechenzentren hievte Microchip um 5,9 Prozent nach oben. HPE machten einen Freudensprung um 19,5 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt und will seine langfristigen Finanzziele nun schon zwei Jahre früher erreichen als bislang geplant. Eine angehobene Jahresprognose und starke Geschäftszahlen befeuerten Victoria's Secret (+47,1%).

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,05 -0,01 4,05 4,01

5 Jahre 4,17 -0,01 4,18 4,13

10 Jahre 4,45 -0,02 4,46 4,42

Die Renditen fielen, kamen aber von den Tageshochs zurück. Die Jolts-Daten seien "falkenhaft für den Zinsausblick der Fed", urteilte Abalyst Bill Adams von der Fifth Third Commercial Bank.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17

EUR/USD 1,1625 -0,1 -0,0006 1,1631 1,1631

EUR/JPY 185,88 -0,1 -0,1100 185,9900 185,9800

EUR/CHF 0,9161 +0,1 0,0005 0,9156 0,9155

EUR/GBP 0,8634 -0,0 -0,0003 0,8637 0,8633

USD/JPY 159,86 -0,0 -0,0300 159,8900 159,9000

GBP/USD 1,3458 -0,1 -0,0007 1,3465 1,3470

USD/CNY 6,7668 +0,1 0,0046 6,7622 6,7622

USD/CNH 6,7664 +0,1 0,0050 6,7614 6,7627

AUS/USD 0,717 -0,1 -0,0008 0,7178 0,7180

Bitcoin/USD 66.991,75 -0,7 -500,89 67.492,64 67.131,64

Der Dollar-Index stagnierte. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.472,54 -0,3 -12,05 4.484,59

Silber 74,86 -0,3 -0,25 75,11

Platin 1.928,66 -0,4 -8,09 1.936,75

Der Goldpreis schloss in drei der vergangenen vier Sitzungen höher - stieg diesmal aber nur um 0,1 Prozent.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,93 +1,3 1,17 93,76

Brent/ICE 97,05 +1,1 1,05 96,00

Die Ölpreise stiegen erneut - der Preis für ein Barrel Brent um 1,1 Prozent. Grund waren Berichte, wonach Israel seine Attacken auf den Libanon fortgesetzt habe. US-Präsident Trump hatte zuvor noch von der Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon gesprochen. Mit den erneuten Gefechten zwischen den USA und dem Iran legen die Ölpreise im asiatischen Handel am Mittwoch zu. Brent klettert wieder über die Marke von 97 Dollar je Barrel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der von S&P Global erstellte RatingDog Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor stieg im Mai auf 54,4 von 52,6 im April. Dies war der stärkste Anstieg der Sektoraktivität seit drei Monaten.

IPO/SPACEX

SpaceX strebt bei seinem mit Spannung erwarteten Börsengang in der nächsten Woche nach Angaben von Insidern eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk wird voraussichtlich weniger als 5 Prozent seiner Aktien verkaufen - ein deutlich kleinerer Anteil als bei einem durchschnittlichen Börsengang - oder etwa Aktien im Wert von 60 bis 80 Milliarden US-Dollar, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es ist möglich, dass sich die genauen Zahlen bis zum Mittwochnachmittag noch ändern, wenn das Unternehmen die aktualisierten IPO-Unterlagen inklusive der Preisspanne für die zu platzierenden Aktien einreichen will. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits zuvor über die mögliche Bewertung von SpaceX berichtet.

PALO ALTO

hat im dritten Quartal einen höheren Umsatz gemeldet und seinen Ausblick angehoben, da die Kunden angesichts der erhöhten Bedrohungen durch Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) ihre Cybersicherheit weiter ausbauen. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 177 Millionen US-Dollar oder 22 Cent je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 262 Millionen Dollar oder 37 Cent je Aktie im Vorjahr. Der Verlust sei ein einmaliges Ereignis im Zusammenhang mit den Kosten aus der Übernahme von CyberArk durch das Unternehmen, hieß es. Ohne diese Kosten und andere einmalige Posten meldete Palo Alto einen bereinigten Gewinn von 85 Cent je Aktie. Analysten hatten mit 79 Cent je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 3 Milliarden Dollar verglichen mit 2,29 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Umsatz von 2,94 Milliarden Dollar gerechnet.

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June 03, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)