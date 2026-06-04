US-Unternehmen hatten laut dem Konjunkturberticht Beige Book der US-Notenbank auch im dritten Monat des Iran-Konflikts mit energiebedingten Preissteigerungen und wirtschaftlicher Unsicherheit zu kämpfen. Sie seien zu Beginn dieses Jahres zwar stabil, aber vorsichtig gestartet. Die höheren Energiepreise hätten die Inflationserwartung der Verbraucher verschlechtert und die Verbraucherstimmung seit Beginn des Konflikts Ende Februar auf Rekordtiefs gedrückt. Die meisten Distrikte meldeten im Mai eine höhere Inflation als im vorangegangenen Bericht. Während Ökonomen beobachten, ob die Unternehmen ihre Kosten an die Verbraucher weitergeben werden, stiegen die Kosten für Vorleistungen ohne Arbeitskosten schneller als die Verkaufspreise. Dies trug zu größeren Sorgen über eine Margenkompression bei.

COMMERZBANK

will die Angaben der übernahmewilligen Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente prüfen lassen und stellt dazu der Finanzaufsicht Bafin die relevanten öffentlich verfügbaren Informationen sowie ihre eigene Analyse und Erkenntnisse zur Verfügung. Die Bank warnt vor möglicherweise irreführenden Unicredit-Angaben und "spricht sich für eine umfassende Prüfung des Sachverhalts aus, um dem Markt ein vollständiges Bild zu geben."

OMV

begibt neue unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von 750 Millionen Euro. Die Papiere haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum 10. Dezember 2032 mit einem festen Zinssatz von 4,375 Prozent pro Jahr verzinst.

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June 04, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)