08.06.2026 07:35:43

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Ein Konsortium aus mehreren Telekomfirmen hat sich darauf geeinigt, die französischen Geschäfte von Patrick Drahi für 20,4 Milliarden Euro zu kaufen. Bouygues Telecom, Orange und die Free-iliad-Gruppe gaben am Wochenende bekannt, dass sie eine Absichtserklärung mit Drahis Altice France zum Erwerb von SFR unterzeichnet haben. SFR ist der zweitgrößte Telekommunikationsbetreiber des Landes. Drahis Deal zum Verkauf von SFR folgt auf monatelange Verhandlungen mit dem Konsortium, nachdem ein früheres Angebot von rund 20 Milliarden US-Dollar abgelehnt worden war.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)

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