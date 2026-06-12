Nach dem heftigen Abverkauf der vergangenen Tage kam es beim Gold zu einer kräftigen Erholung. Der Preis für das Edelmetall stieg um mehr als 3 Prozent. Die deutlich fallenden Anleiherenditen stützen, ebenso wie der schwächere Dollar. Bei einem Friedensvertrag zwischen dem Iran und den USA dürften zudem die Inflationserwartungen fallen, was positiv für Gold wäre, hieß es.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,06 -1,9 -1,65 87,71

Brent/ICE 88,50 -2,1 -1,88 90,38

Die Ölpreise gaben im US-Handel weiter nach, nach den Aussagen von Präsident Trump, dass ein Friedensabkommen bevorstehe, das auch die Öffnung der Straße von Hormus beinhalte. Für Brent ging es um 4,4 Prozent auf knapp 89 Dollar das Fass nach unten. Der Preis liegt damit auf einem Zweimonatstief und weit unter den während des Iran-Kriegs erreichten Hochs von teils über 120 Dollar.

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GELDPOLITIK EUROPA

Für die EZB ist nach Aussage von Ratsmitglied Joachim Nagel eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung eine Option. "Der EZB-Rat trifft sich im Juli zur nächsten geldpolitischen Sitzung. Wir halten uns alle Optionen offen und sind bereit, bei Bedarf erneut zu reagieren", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesbankpräsidenten.

FRAPORT

Begünstigt durch die vorteilhafte Lage von Feiertagen und Ferien hat der Frankfurter Flughafen im Mai einen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet. Er wurde von rund 5,7 Millionen Fluggästen benutzt, 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für die ersten fünf Monate stand allerdings ein Rückgang um 0,6 Prozent auf 23,2 Millionen Passagiere zu Buche. Das Frachtvolumen sank im Mai um 1,2 Prozent auf 172.265 Tonnen, kumuliert stieg es bis Ende Mai um 0,8 Prozent auf 822.243 Tonnen.

NOVO NORDISK

Die britische Arzneimittelbehörde habe die Wegovy-Tablette zur Gewichtsreduktion auf der Grundlage von Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie zugelassen. In einer separaten Mitteilung gab Novo Nordisk an, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach außen kopiert worden seien.

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June 12, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)