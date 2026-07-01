+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:00

EUR/USD 1,1408 -0,1 -0,0013 1,1421 1,1431

EUR/JPY 185,65 -0,0 -0,0100 185,6600 185,7600

EUR/CHF 0,9228 -0,0 -0,0003 0,9231 0,9221

EUR/GBP 0,8614 +0,0 0,0003 0,8611 0,8612

USD/JPY 162,71 +0,1 0,1700 162,5400 162,4900

GBP/USD 1,3239 -0,2 -0,0021 1,3260 1,3270

USD/CNY 6,7933 +0,1 0,0082 6,7851 6,7851

USD/CNH 6,798 +0,1 0,0072 6,7908 6,7871

AUS/USD 0,6892 -0,4 -0,0027 0,6919 0,6927

Bitcoin/USD 59.246,53 +1,0 581,54 58.664,99 58.392,57

Beim Dollar tat sich wenig, der Euro ging zuletzt im US-Handel mit 1,1427 Dollar um.

Die unmittelbaren Aussichten für den Dollar deuten auf eine Fortsetzung seines langsamen Aufwärtstrends zum Yen hin, da derzeit nichts die Attraktivität des Short-Yen-Carry-Trades schmälere, trotz Bereinigung um die Volatilität, meint Devisenanalyst Ray Attrill der National Australia Bank. Es werde sich jedoch angesichts der allgegenwärtigen Gefahr einer Devisenmarktintervention um einen mühsamen Anstieg handeln, fügt er hinzu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.976,64 -0,8 -30,59 4.007,23

Silber 57,66 -1,6 -0,92 58,58

Platin 1.539,80 -0,7 -11,45 1.551,25

Der Goldpreis stoppte die Talfahrt, die Feinunze wurde mit 4.018 Dollar kaum verändert gehandelt. "Gold dürfte weiterhin kurzfristig unter Druck bleiben, weil nachgebende Energiepreise, ein widerstandsfähiger Dollar und die Erwartung längerfristig höherer Zinsen die Nachfrage nach zinslosen sicheren Häfen weiter reduzieren", mutmaßten die Analysten von MUFG.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,73 +0,3 0,23 69,5

Brent/ICE 73,14 +0,3 0,19 72,95

Die Ölpreise bewegten sich nach dem leichten Anstieg am Vortag kaum. Brent-Öl kostete im späten US-Handel knapp 73 Dollar, weiterhin knapp 10 Dollar mehr als vor Ausbruch des Krieges. ING-Ölexperte Warren Patterson warnte dennoch: "Wir glauben, dass der Markt nach unten übertrieben hat. Unsere Annahme ist, dass sich die Ölflüsse erst gegen Ende des dritten Quartals dem Vorkriegsniveau annähern werden, während das derzeitige Preisniveau eine Rückkehr zur Normalität bis Ende Juli impliziert."

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Große japanische Unternehmen sind im vergangenen Quartal optimistischer geworden, was die Geschäftslage angeht. Dies gilt trotz der Unsicherheiten über den Nahost-Konflikt und die Energieversorgung. Aus der Tankan-Umfrage der Bank of Japan ging hervor, dass der Stimmungsindex für große Hersteller bei plus 22 lag. Das ist ein Anstieg von plus 17 im März und übertrifft die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwarteten plus 16.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas ist im Juni aufgrund einer gedrosselten Fabrikproduktion langsamer gewachsen. Dies steht im Gegensatz zu einer Belebung, die ein konkurrierender Index anzeigte. Der von RatingDog ermittelte allgemeine Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im Juni auf 51,7 von 51,8 im Mai gefallen.

AIRBUS

S&P Global Ratings hat das Langfristrating von "A" auf "A+" angehoben, der Ausblick für die Bonitätsnote ist stabil.

ADIDAS

Chef Björn Gulden rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Umsätze durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. "Das Geschäft bei dieser Weltmeisterschaft wird eine ganz andere Dimension erreichen als jemals zuvor", sagte Gulden im Interview mit dem Magazin Stern. "Einmal kaufen die ohnehin begeisterten Fußballfans die neuen Trikots von ihren Nationalmannschaften. Und dann gibt es sehr viele Menschen, für die Fußballprodukte ein modernes Kulturgut sind, die kaufen jetzt auch mehr Adidas-Produkte als sonst", sagte der ehemalige Fußball-Profi. Am meisten verkaufe sich aktuell das Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft. (Stern)

BMW

startet die dritte Tranche des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Diese dritte Tranche wird nach Angaben des DAX-Konzerns ein Volumen von bis zu 625 Millionen Euro haben. Im Zuge dessen dürfen noch maximal 44 Millionen Stammaktien erworben werden.

DEUTSCHE TELEKOM

startet am Mittwoch die dritte Tranche ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dieses im November 2025 beschlossene Programm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Nachdem in den ersten beiden Tranchen bereits Aktien für rund 1,01 Milliarden Euro erworben wurden, sieht die dritte Tranche nach Angaben der Deutschen Telekom bis zum 30. September 2026 den Rückkauf von bis zu 23,5 Millionen Aktien für maximal 560 Millionen Euro ausschließlich über den Xetra-Handel vor.

VW

Der Autobauer prüft erstmals konkret, in China entwickelte Modelle der Marke VW auch in Europa anzubieten. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, reichen die Überlegungen vom Import bis zu einer späteren Fertigung in Europa.

SAP

Der Softwarehersteller baut seine Organisation umfangreich um: Vorstandschef Christian Klein übernimmt nach Handelsblatt-Informationen zentrale Aufgaben der Produktentwicklung mit mehreren tausend Mitarbeitenden. So ist ab 1. Juli der Bereich unter ihm angesiedelt, der das Programmpaket "Business Suite" mit den zentralen Geschäftsanwendungen des Konzerns entwickelt. Gleiches gilt für eine Plattform, über die Kunden Transaktionen wie Einkäufe und Reisebuchungen abwickeln können. Beide Bereiche leitet Manoj Swaminathan operativ, der nun direkt an den Vorstandschef berichtet. SAP kommentierte die Pläne auf Handelsblatt-Anfrage nicht. (Handelsblatt)

KUKA

Die chinesische Midea Group Co. erwägt laut mit informierten Personen, den Roboterhersteller Kuka auf dem chinesischen Festland an die Börse zu bringen - zehn Jahre nach der Übernahme des Unternehmens. Midea prüfe eine Börsennotierung von Kuka bereits ab 2027, sagten die Informanten. (Bloomberg)

KNDS

Der Panzerhersteller hat Schwierigkeiten, Investoren davon zu überzeugen, seinen geplanten Börsengang mit einer Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu unterstützen, was die Aussicht auf eine Verzögerung des vielbeachteten Börsengangs erhöht. Einige Investoren haben KNDS in Vorgesprächen in dieser Woche mitgeteilt, dass sie davon ausgehen, dass der deutsch-französische Konzern bei dem für Juli geplanten Börsengang weniger als 12 Milliarden Euro wert sein wird, wie aus Kreisen mit Kenntnis der Angelegenheit verlautet. Der wichtigste deutsche KNDS-Aktionär, der 50 Prozent der Anteile hält, während der Rest im Besitz der französischen Regierung ist, habe deutlich gemacht, dass er einen Börsengang bei einer Bewertung unter 12,5 Milliarden Euro nicht durchführen werde, sagten einige der Informanten. Zu Beginn dieses Jahres war noch eine Bewertung zwischen 18 und 20 Milliarden Euro diskutiert worden. (Financial Times)

SCHNEIDER ELECTRIC

hat die Übernahme des Anbieters von industrieller KI-Software Cognite Holding für 3,1 Milliarden Dollar in bar vereinbart.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 01, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)