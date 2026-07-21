Fitch hat die langfristige Bonitätsbewertung A- bei einem stabilen Ausblick bestätigt.

ZALANDO

Die Finanzaufsicht Bafin hat Fehler im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt. Der Modekonzern soll bei der Übernahme des Mode-Onlinehändlers About You nicht transparent gemacht haben, dass einer der About-You-Großaktionäre durch ein Zalando-Aufsichtsratsmitglied kontrolliert wird. Die Bafin hatte ihre Prüfung im Juni eingeleitet.

+++++ TAGESTHEMA II +++++ BIO-GATE

hat beschlossen, das Grundkapital von 2.038.738,00 Euro um bis zu 407.747,00 Euro auf bis zu 2.446.485,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 407.747 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Das Bezugsrecht für Altaktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 2,80 Euro je Aktie platziert. Zweck der Maßnahme, bei der brutto mit rund 1,1 Millionen Euro gerechnet werden, ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit zu stärken.

HAMBURGER HAFEN

kann die Jahresprognose nicht halten, weil Umbaumaßnahmen am Container-Terminal und Infrastrukturmaßnahmen im Schienennetz zu größeren Beeinträchtigungen führten als erwartet. Zudem belastete das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld. Für den Teilkonzern Hafenlogistik wird nun mit einem leichten Rückgang im Containerumschlag und nicht mehr mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Der Containertransport soll nur noch leicht statt stark zulegen. Das EBIT wird nun bei 135 bis 155 statt bei 160 bis 180 Millionen Euro gesehen. Für den Gesamtkonzern wurde die EBIT-Prognose auf 150 bis 170 nach zuvor 175 bis 195 Millionen Euro gesenkt.

STEICO

hat für das erste Halbjahr einen Konzernumsatz von 200,3 Millionen Euro gemeldet, 0,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Eine nachhaltige Entspannung sei derzeit nicht ersichtlich, die Bezugskosten stiegen in vielen Bereichen weiter, so das Unternehmen. Bereits vorgenommene Preiserhöhungen zur Kompensation der Kostensteigerungen griffen mit zeitlichem Verzug, wodurch die Margen des ersten Halbjahrs noch deutlich beeinflusst seien. Das EBITDA erreichte 29,0 Millionen Euro, entsprechend einem Rückgang von 22,1 Prozent. Steico geht davon aus, im zweiten Halbjahr weiter zu wachsen und die Margensituation zu verbessern und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

SAMSUNG ELECTRONICS

will eine Robotik-Sparte gründen und diesen Bereich zu einem zentralen künftigen Wachstumstreiber ausbauen.

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July 21, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)