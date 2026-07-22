Freundlich - Halbleiteraktien waren in einer Erholungsbewegung die Tagesfavoriten. Einen Tag vor dem Geschäftsausweis wichtiger Technologiekonzerne sei der Optimismus auf überzeugende Geschäftszahlen gestiegen, hieß es. Verwiesen wurde daneben auf einen Bericht, laut dem TSMC plant, die Chippreise zu erhöhen. Nvidia stiegen um 2,0, Intel vor der Zahlenvorlage am Donnerstag um 8,6 oder AMD um 8,1 Prozent. Leicht gestützt wurde die Stimmung von neuen diplomatischen Vorstößen im Iran-Krieg durch Katar. Die Zolldrohungen von US-Präsident Trump in Richtung Kanada wurden derweil als weniger aggressiv als befürchtet interpretiert. GM zogen um 4,9 Prozent an, nachdem der Konzern die Gewinnprognose erneut angehoben hatte. Auch 3M hob nach einer starken Geschäftsdynamik ihre Jahresziele angehoben. Die Aktie kletterte um 7,3 Prozent. Danaher signalisierte trotz eines starken zweiten Quartals ein schwächeres kurzfristiges Wachstum. Der Kurs brach um 11,0 Prozent ein. Utz Brands haussierten um 88,7 Prozent. Die deutsche Intersnack-Gruppe übernimmt die Hälfte der Anteile an dem US-Unternehmen. Eine angehobene Prognose hievte den Kurs des Spielwarenherstellers Hasbro um 8,8 Prozent nach oben,

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,26 +0,04

10 Jahre 4,63 +0,03

Die Renditen stiegen mit den inflationstreibend höheren Ölpreisen, weildamit zugleich Spekulationen über steigende Zinsen verbunden wurden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte um 3 Ticks auf 4,63 Prozent,

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09

EUR/USD 1,1405 +0,1 0,0008 1,1397 1,1409

EUR/JPY 186,13 +0,1 0,1500 185,9800 185,9700

EUR/CHF 0,9272 +0,1 0,0011 0,9261 0,9263

EUR/GBP 0,8523 +0,1 0,0004 0,8519 0,8530

USD/JPY 163,18 +0,0 0,0200 163,1600 162,9900

GBP/USD 1,3379 +0,1 0,0008 1,3371 1,3370

USD/CNY 6,7742 +0,1 0,0086 6,7656 6,7656

USD/CNH 6,7745 +0,1 0,0058 6,7687 6,7672

AUS/USD 0,6995 -0,0 -0,0002 0,6997 0,7006

Bitcoin/USD 66.015,05 -0,6 -368,44 66.383,49 66.636,24

Parallel zu den anziehenden US-Renditen zog der Dollar im US-Handel an, der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.128,76 +1,3 52,47 4.076,29

Silber 59,61 +1,4 0,83 58,79

Platin 1.656,22 +1,7 27,22 1.629,00

Der Goldpreis legte im US-Handel trotz steigender Renditen am Anleihemarkt um 1,8 Prozent auf 4,080 Dollar zu.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,91 0,0 0,00 84,91

Brent/ICE 92,31 +1,4 1,30 91,01

Die Ölpreise zogen an, Brent-Öl verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 91,50 Dollar. Treiber war die Nachricht, dass die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen ankündigten, saudi-arabische Öltransporte im Roten Meer zu blockieren. Damit droht neben der Straße von Hormus eine weitere wichtige Wasserstraße blockiert zu werden. Goldman Sachs warnte, dass der Preis für die Referenzölsorte Brent im vierten Quartal 120 US-Dollar pro Barrel überschreiten und im Jahr 2027 im Durchschnitt 100 Dollar betragen könnte, falls die Straße von Hormus geschlossen bliebe,

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17,30 UHR +++++

AKZO NOBEL

hat im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 139 (Vorjahr: 124) Mioen Euro erzielt. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 2,59 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA stieg auf 398 von 393 Mioen Euro. Der vom Unternehmen ermittelte Konsens lag beim bereinigten EBITDA bei 392 Mioen Euro und beim Umsatz bei 2,57 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Prognose,

EQUINOR

hat im zweiten Quartal das bereinigte Betriebsergebnis um über 75 Prozent auf 11,48 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Analysten hatten laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit 11,37 Milliarden gerechnet. Das Unternehmen kündigte an, im Laufe des Quartals Aktien im Wert von bis zu 1,125 Milliarden Dollar zurückzukaufen, verglichen mit dem im Mai angekündigten Rückkauf von 375 Mioen Dollar. Für das Gesamtjahr plant das Unternehmen den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Dollar,

IBERDROLA

übernimmt eine Mehrheit von 80 Prozent am wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro,

SANTANDER

hat im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 3,52 Milliarden Euro erzielt, was einem Rückgang von 36 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Analysten hatten 3,53 Milliarden prognostiziert. Die Bank führte den Rückgang auf Restrukturierungskosten zurück. Die Gesamterträge, die oberste Kennzahl der Bank, stiegen gegenüber dem Vorquartal um 3,6 Prozent auf 15,68 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 15,70 Milliarden Euro gerechnet. Die Bank teilte mit, sie sei auf Kurs, ihre Ziele für 2026 zu erreichen,

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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July 22, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)