Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben und zeigte sich kaum verändert. "Die offensichtliche Deeskalation hat die Ölpreise gedrückt und die Inflationssorgen gedämpft", sagte Jonathan Squires von Tapaas. "Ein anhaltender Rückgang der Rohölpreise könnte den Inflationsdruck weiter lindern und die geldpolitischen Erwartungen dämpfen."

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.042,42 -0,8 -32,74 4.075,16

Silber 56,98 -2,4 -1,42 58,41

Platin 1.603,55 -1,1 -17,70 1.621,25

Der Goldpreis stieg, nachdem die USA ihre Militärschläge gegen den Iran ausgesetzt haben. Die Feinunze erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 4.082 Dollar. "Die nachlassenden geopolitischen Spannungen haben die Inflationssorgen verringert und könnten den Druck auf die Fed reduzieren, ihre Geldpolitik weiter zu straffen, was dem Gold vor der mit Spannung erwarteten Fed-Sitzung kurzfristig Unterstützung bietet", meinte Soojin Kim, Analystin bei MUFG.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 81,61 -1,2 -1,00 82,61

Brent/ICE 87,19 -1,3 -1,17 88,36

Mit der Feuerpause im Iran-Krieg ging es für die Ölpreise deutlich abwärts. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 8,7 Prozent auf 88,36 Dollar. "Die Preisbewegung bei Öl spiegelt die verzweifelte Suche des Marktes nach positiven Nachrichten wider", so die ING-Analysten. Brent war vergangene Woche über die Marke von 100 Dollar je Barrel gestiegen, nachdem der Konflikt auf das Rote Meer übergegriffen hatte. Jeder neue Militärschlag könnte den Ölpreis aber wieder über das Niveau von 100 Dollar springen lassen, warnten jedoch Teilnehmer.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

IRAN-KRIEG

Vertreter des Iran und des Oman haben am Wochenende und am Montag über eine Vereinbarung für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus verhandelt. Ein US-Regierungsvertreter und Vermittler sagten, dass der Iran und der Oman in einigen Fragen noch weit auseinanderlägen, einschließlich der Frage, ob Transitgebühren erhoben werden sollen. Beide Seiten sprachen jedoch von Fortschritten.

HYPOPORT

Der Rohertrag stieg im zweiten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen auf 67 Millionen Euro von 64 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT sank auf 7,3 von 7,4 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr stieg der Ertrag auf 138 Millionen von 130 Millionen, das EBIT kletterte auf 19,3 von 16,0 Millionen Euro.

TEAMVIEWER

Im zweiten Quartal sank der Umsatz um 4 Prozent auf 183 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 6 Prozent auf 70,6 Millionen Euro zurück. Die entsprechende bereinigte EBTIDA-Marge sank um einen Prozentpunkt auf 43 Prozent. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha lediglich mit einer Marge von gut 41 Prozent gerechnet. Unter dem Strich verdiente Teamviewer mit 30,1 Millionen Euro ein Drittel mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,19 Euro. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Softwareunternehmen und setzt weiterhin auf eine Beschleunigung des Wachstums in der zweiten Jahreshälfte.

LVMH

Der Eigentümer von Louis Vuitton und Dior erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 19,52 Milliarden Euro. Dies entspricht einem organischen Wachstum von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und steht einem Anstieg von 1 Prozent in den ersten drei Monaten gegenüber. Das Ergebnis übertraf die Analystenerwartungen von 19,45 Milliarden Euro laut einer von Visible Alpha zusammengestellten Konsensschätzung.

MICHELIN

Der Nettogewinn sank im ersten Halbjahr 2026 auf 766 Millionen Euro von 840 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz fiel auf 12,69 Milliarden Euro von 13,03 Milliarden Euro. Laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen hatten Analysten mit einem Nettogewinn von 845 Millionen Euro und einem Umsatz von 12,78 Milliarden Euro gerechnet.

PHILIPS

Der niederländische Medizintechnikkonzern wies für das zweite Quartal einen Konzernumsatz von 4,4 Milliarden Euro aus, was einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 4 Prozent entspricht. Von Factset befragte Analysten hatten mit 4,31 Milliarden EUR gerechnet. Das Betriebsergebnis belief sich auf 609 Millionen EUR. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund 16 Prozent.

SAFRAN

Für das erste Halbjahr meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,75 Milliarden Euro, nach 5,045 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, als die Ergebnisse von einem hohen Währungsgewinn profitierten. Der Umsatz kletterte von 14,865 Milliarden Euro auf 17,245 Milliarden Euro. Der bereinigte Umsatz stieg um 19 Prozent auf 17,57 Milliarden Euro, während der wiederkehrende Betriebsgewinn um 29 Prozent auf 3,24 Milliarden Euro zulegte. Diese Zahlen stehen im Vergleich zu den Schätzungen von Analysten, die laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens bei 17,47 Milliarden Euro bzw. 3,06 Milliarden Euro gelegen hatten.

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July 28, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)