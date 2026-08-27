Die Ölpreise zeigten sich volatil und gaben zunächst mit Berichten über die mögliche Freigabe einer Passage durch die Straße von Hormus dank einer Vereinbarung zwischen dem Iran und Oman weiter deutlich nach; im Handelsverlauf kam es aber zu einer Tendenzwende, die aber keinen Bestand hatte. Brent- Öl verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 87,84 Dollar pro Fass.

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ZOLLSTREIT USA - KANADA

Nach dem abrupten Abbruch der Verhandlungen rüsten sich die USA und Kanada offenbar für einen monatelangen Handelskonflikt, der weit über die bevorstehenden US-Zwischenwahlen hinausgehen könnte. Dies verlautete aus dem Umfeld der Beteiligten. Seit dem Scheitern der Handelsgespräche Ende vergangener Woche ist der Handelsstreit eskaliert und Washington und Ottawa befinden sich in einer Spirale von Vergeltungszöllen. Die Vereinigten Staaten verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Kanada verhängte daraufhin Gegenzölle von bis zu 50 Prozent auf Importe aus dem Nachbarland in etwa gleicher Höhe, die am 8. September in Kraft treten sollen.

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum der chinesischen Industriegewinne hat sich im Juli verlangsamt. Gestützt wurde es von einem globalen KI-Boom, der die Fabrikproduktion und die Gewinne im Technologiesektor weiter antreibt. Die Industriegewinne stiegen im Juli um 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum verlangsamte sich damit nach einem Plus von 15,1 Prozent im Juni.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,00 Prozent. Im Vorfeld der Entscheidung befragte Analysten waren sich nicht einig darüber, ob die Zentralbank die Zinsen erhöhen oder unverändert lassen würde. Die Bank of Korea erklärte, dass sie nun für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent rechnet. Im Mai ging die Notenbank noch von 2,6 Prozent aus.

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August 27, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)