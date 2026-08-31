31.08.2026 07:37:42

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

FRANKREICH - Rating

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote A+ bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil.

USA/VENEZUELA

US-Präsident Trump hat bestätigt, dass die USA eine Vereinbarung mit Venezuela getroffen haben, um die Kontrolle über einen großen Teil der Ölreserven des lateinamerikanischen Landes zu sichern. "Auf meine Anweisung hin haben Außenminister Marco Rubio und Kriegsminister Pete Hegseth in enger Zusammenarbeit mit der hochgeschätzten Interimspräsidentin Venezuelas, Delcy Rodríguez, und durch eine Partnerschaft mit der Privatwirtschaft die US-Mehrheitskontrolle über mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven in Venezuela gesichert - ohne jegliche Kosten für den amerikanischen Steuerzahler", erklärte er. Die Ölindustrie des Landes ist nach jahrelanger Misswirtschaft marode. Seit dem Sturz von Präsident Maduro im Januar durch die USA hat Trump US-Ölkonzerne dazu gedrängt, Geld in das Land zu pumpen, um die Ölförderung zu stützen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

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