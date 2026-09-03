Dollar übersteigen werden. Nvidia stachen mit einem Plus von 3,2 Prozent heraus. Palo Alto Networks stürzten um 9,3 Prozent ab. Selbst ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 34 Prozent konnte die hohen Erwartungen der Anleger an ein KI-getriebenes Nachfragewachstum für die Cybersicherheitssoftware des Unternehmens nicht erfüllen. Uber zogen um 1,6 Prozent an. Das Unternehmen ist laut CEO Dara Khosrowshahi so stark gewachsen, dass nun 10 Prozent der weltweiten Belegschaft abgebaut würden. Das werde "Uber einfacher und schneller machen" und "mehr Kapazitäten schaffen, um in unsere Zukunft zu investieren."

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,38 -0,01

5 Jahre 4,54 +0,02

10 Jahre 4,79 0,00

Am Zinsterminmarkt sank in Reaktion auf Ölpreisentwicklung und den ADP-Bericht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf 62 von 70 Prozent. Am Anleihemarkt kam es folglich zu einer leichten Entspannung bei den Renditen. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,80 Prozent. Das ist - abgesehen von einer kurzen Spitze im Oktober 2023 - das höchste Niveau seit 2007.

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:17

EUR/USD 1,1598 +0,1 0,0011 1,1587 1,1592

EUR/JPY 182,75 -0,6 -1,1700 183,9200 184,1200

EUR/CHF 0,9406 -0,1 -0,0012 0,9418 0,9422

EUR/GBP 0,8591 +0,0 0,0002 0,8589 0,8584

USD/JPY 157,56 -0,7 -1,1400 158,7000 158,8100

GBP/USD 1,3495 +0,1 0,0011 1,3484 1,3501

USD/CNY 6,718 -0,0 -0,0010 6,7190 6,7190

USD/CNH 6,7184 +0,0 0,0006 6,7178 6,7178

AUS/USD 0,7162 -0,1 -0,0006 0,7168 0,7168

Bitcoin/USD 77.229,42 -0,2 -175,93 77.405,35 77.333,82

Der Dollar tendierte insgesamt seitwärts, nachdem im Nachmittagshandel Gewinne wieder verlorengingen parallel zum von den Tageshochs wieder zurückkommenden Ölpreis und leichter Entspannung bei den Marktzinsen. Der Euro wurde zuletzt in den USA mit 1,1585 Dollar gehandelt.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.425,09 +0,9 38,80 4.386,29

Silber 65,73 +0,6 0,41 65,32

Platin 1.768,23 +0,5 8,32 1.759,91

Der Goldpreis zog um knapp knapp 60 Dollar an auf 4.385 an. Er profitierte davon, dass der Anstieg der Renditen am Anleihemrtkt eine Pause einlegte.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,26 -0,8 -0,75 91,01

Brent/ICE 94,91 -0,8 -0,72 95,63

Brent-Öl verteuerte sich um gut ein halbes Prozent auf rund 95,30 Dollar und ging klar unter dem Tageshoch aus dem Handel. Zum Rückgang von den frühen Tageshochs über 97 Dollar sagte Marktkenner Samer Hasn von XS.com, der Fokus der US-Angriffe auf die Verringerung der Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus "bestärkt die Fortsetzung des breiten Seitwärtstrends der Ölpreise". Präsident Trump habe erklärt, dass er nicht versuche, den Iran an den Verhandlungstisch zu zwingen und weiter: "Unsere jetzige Position gefällt mir viel besser, mit der fast vollständigen Kontrolle über die Straße von Hormus und ihrer Wirtschaft, die völlig zusammenbricht". Unterdessen will die Opec+ bei ihrem Treffen am Sonntag Insidern zufolge keine Entscheidung zur Förderung fällen, sondern nur über die Marktlage beraten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Der von S&P Global erstellte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor von Ratingdog ist im August auf 51,4 von 50,4 im Juli gestiegen. Der Subindex für die Beschäftigung im Dienstleistungssektor stieg den vierten Monat in Folge.

VOLKSWAGEN

Marco Schubert übernimmt ab 1. Oktober die Gesamtverantwortung für das Nordamerika-Geschäft. Kjell Gruner, der zuvor als CEO der Volkswagen Group of America und CEO der Volkswagen Marke Nordamerika für die Region verantwortlich war, tritt zurück.

BP / SHELL

Shell plant, Anteile an zwei Offshore-Explorationsprojekten des Konkurrenten BP zu erwerben. "Die Zusammenarbeit zweier erfahrener Betreiber kann dazu beitragen, das Potenzial beider Projekte voll auszuschöpfen", sagte Gordon Birrell, Executive Vice President bei BP.

BROADCOM

hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdreifacht und den Umsatz fast verdoppelt. Der Chiphersteller verdiente 13,09 (Vorjahr: 4,14) Milliarden Dollar, bereinigt und je Aktie 3,32 Dollar. Analysten hatten 3,22 Dollar erwartet. Der Umsatz wuchs von 15,95 auf 29,59 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 29,24 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 34,8 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten rechneten bislang mit 34,68 Milliarden.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 03, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)