Umsatzprognose angehoben hatte. Tesla legten um 5,4 Prozent zu. Der Elektroautohersteller hat eine Veranstaltung im Zusammenhang mit seinem Cybercab angekündigt, was am Markt als wahrscheinliche kommerzielle Einführung des lang erwarteten Robotaxis interpretiert wurde. Die Aktie des Dessoushersteller Victoria's Secret stürzte nach durchwachsen ausgefallenen QUartalszahlen um rund 13 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,34 -0,04 4,38 4,30

5 Jahre 4,52 -0,03 4,54 4,47

10 Jahre 4,77 -0,02 4,79 4,73

Die Renditen gaben nach, wobei noch stärkere Rückgänge im Tagesverlauf zum Teil wieder wettgemacht wurden. Für Abwärtsdruck sorgte Fed-Gouverneur Waller, der "endlich Zeichen einer Disinflation" ausmachte. Bei günstigen August-Inflationsdaten würde er eine Zinspause bei der September-Sitzung der US-Notenbank unterstützen, sagte er.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19.00

EUR/USD 1,1626 +0,0 0,0002 1,1624 1,1637

EUR/JPY 181,78 +0,4 0,6800 181,1000 180,8000

EUR/CHF 0,9392 +0,1 0,0005 0,9387 0,9377

EUR/GBP 0,8591 -0,0 -0,0002 0,8593 0,8591

USD/JPY 156,33 +0,4 0,5400 155,7900 155,3500

GBP/USD 1,353 +0,1 0,0009 1,3521 1,3543

USD/CNY 6,7158 -0,0 -0,0023 6,7181 6,7181

USD/CNH 6,7149 -0,0 -0,0027 6,7176 6,7161

AUS/USD 0,7207 +0,1 0,0008 0,7199 0,7205

Bitcoin/USD 81.094,24 -0,5 -387,96 81.482,20 80.930,97

Der US-Dollar tendierte nach den Waller-Aussagen und mit den nachgebenden Marktzinsen etwas nach unten. Der Euro zog auf 1,1626 Dollar an. Unterdessen wertete der Yen zu Dollar und Euro kräftig auf. Hintergrund waren Spekulationen über mögliche Interventionen zugunsten der japanischen Devise.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.469,79 -0,1 -3,07 4.472,86

Silber 66,61 -0,5 -0,34 66,95

Platin 1.801,80 -1,3 -24,45 1.826,25

Das Gold profitierte von gesunkenen Marktzinsen und dem schwächeren Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 4.471 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,45 +0,2 0,15 91,3

Brent/ICE 95,51 -0,0 -0,01 95,52

Die Ölpreise gaben im US-Handel anfängliche Gewinne im späteren Verlauf wieder ab. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg minimal auf 95,75 Dollar, nachdem er zeitweise die Marke von 97 Dollar überwunden hatte.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

INDEXÄNDERUNG

Hugo Boss und Ströer tauschen die Plätze im MDAX bzw SDAX. Boss steigen in den MDAX ab, Ströer aus dem SDAX in den MDAX auf. Des weiteren werden OHB in den TecDAX aufgenommen, den im Gegenzug Cancom verlassen müssen. Änderungen im DAX gab es nicht. Damit schaffte es die Lufthansa-Aktie im dritten Anlauf nicht, sich für die erste Börsenliga in Deutschland zu qualifizieren.

VOLKSWAGEN

hat das Personalressort im Vorstand wieder dauerhaft besetzt. Die Bosch-Managerin Erika Rasch wird zum 1. Oktober 2026 in den Konzernvorstand berufen.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 04, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)