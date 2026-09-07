Nach einem volatilen Verlauf schlossen die Ölpreise vor dem langen Feiertagswochenende in den USA höher. Die weiter stockenden Öl -Transporte durch die Straße von Hormus hätten belastet, hieß es. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent erhöhte sich um 0,8 Prozent auf 96,28 Dollar. Im asiatischen Handel am Montag steigt Brent wieder über die Marke von 97 Dollar. Am Wochenende hatten die USA drei iranische Öltanker angegriffen, nachdem iranische Streitkräfte US-Marine-Schiffe attackiert hatten. Der Iran drohte, eine Sperrzone außerhalb der Straße von Hormus einzurichten, was das Risiko weiterer Störungen der Energieflüsse erhöht.

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RATING PORTUGAL

Fitch Ratings hat die langfristigen Emittentenausfallratings für Portugal von A auf A+ angehoben und dies mit den gestärkten öffentlichen Finanzen des Landes begründet.

HENKEL

plant weitere Zukäufe. "Wir haben in den vergangenen Monaten Unternehmenskäufe im Wert von zusammen rund fünf Milliarden Euro vereinbart oder abgeschlossen. Damit stärken wir beide Unternehmensbereiche, Adhesive Technologies und Consumer Brands. Wir sehen für beide Sparten großes Potenzial, aus eigener Kraft zu wachsen. Aber wir schauen uns auch an, wie wir uns durch Zukäufe weiter stärken können", sagte Henkel-Chef Carsten Knobel der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Grundsätzlich sind drei Faktoren wichtig: Der strategische Fit, die Verfügbarkeit und die finanzielle Attraktivität. Wenn das gegeben ist, greifen wir auch zu."

NOVARTIS

Ein mit Spannung erwartetes Cholesterin-Medikament von Novartis hat in einer Phase-3-Studie das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nicht senken können. Dies bedeutet einen Rückschlag für das Unternehmen und andere Akteure, die einen neuen Ansatz zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erforschen.

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September 07, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)