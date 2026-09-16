16.09.2026 07:36:50

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 2,6 Prozent auf 108,50 Dollar. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer stieg der Preis wieder kräftig mit der Nachricht, dass in Libyen die Förderungen auf zwei Ölfeldern und einer Pumpstation ausgesetzt wurden, nachdem Mitglieder der Sicherheitskräfte, die mit dem Schutz des libyschen Ölsektors beauftragt sind, ein Ventil an der Hauptpipeline Hamada-Zawiya für Rohölverladung geschlossen hatten. Die National Oil Corporation erklärte darauf, dass sie eine Force Majeur erklären könnte, falls das Ventil geschlossen bleibe. Daneben wuchsen allgemein die Sorgen über die Fähigkeit Saudi-Arabiens, sein Rohöl auf den Markt zu bringen, nachdem eine Pipeline wegen einer Beschädigung zunächst stillgelegt werden musste und außerdem Huthi-Rebellen eine Meerenge am Ausgang des Roten Meers offenbar unter ihre Kontrolle brachten. Im asiatischen Handel am Mittwoch sinken die Preise leicht mit Meldungen, wonach die Reparatur der beschädigten Pipeline schneller vonstatten gehen dürfte als zunächst mit einigen Wochen angenommen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

INTESA SANPAOLO / MONTE DEI PASCHI

Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat eine Prüfung des 31 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots von Intesa Sanpaolo für den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Sienaeingeleitet.

JP MORGAN

erwartet im dritten Quartal sowohl bei den Gebühren im Investmentbanking als auch bei den Erträgen im Handelsgeschäft ein Wachstum "im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Co-President Doug Petno sagte.

SK HYNIX

legt den Tarifstreit mit seinen Beschäftigten bei. Nach einem Votum der Gewerkschaft erhalten die Mitarbeiter ihre KI-Boom-Sonderboni künftig zu gleichen Teilen in bar und in Aktien.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen