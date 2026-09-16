Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 2,6 Prozent auf 108,50 Dollar. Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer stieg der Preis wieder kräftig mit der Nachricht, dass in Libyen die Förderungen auf zwei Ölfeldern und einer Pumpstation ausgesetzt wurden, nachdem Mitglieder der Sicherheitskräfte, die mit dem Schutz des libyschen Ölsektors beauftragt sind, ein Ventil an der Hauptpipeline Hamada-Zawiya für Rohölverladung geschlossen hatten. Die National Oil Corporation erklärte darauf, dass sie eine Force Majeur erklären könnte, falls das Ventil geschlossen bleibe. Daneben wuchsen allgemein die Sorgen über die Fähigkeit Saudi-Arabiens, sein Rohöl auf den Markt zu bringen, nachdem eine Pipeline wegen einer Beschädigung zunächst stillgelegt werden musste und außerdem Huthi-Rebellen eine Meerenge am Ausgang des Roten Meers offenbar unter ihre Kontrolle brachten. Im asiatischen Handel am Mittwoch sinken die Preise leicht mit Meldungen, wonach die Reparatur der beschädigten Pipeline schneller vonstatten gehen dürfte als zunächst mit einigen Wochen angenommen.

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INTESA SANPAOLO / MONTE DEI PASCHI

Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat eine Prüfung des 31 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots von Intesa Sanpaolo für den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Sienaeingeleitet.

JP MORGAN

erwartet im dritten Quartal sowohl bei den Gebühren im Investmentbanking als auch bei den Erträgen im Handelsgeschäft ein Wachstum "im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Co-President Doug Petno sagte.

SK HYNIX

legt den Tarifstreit mit seinen Beschäftigten bei. Nach einem Votum der Gewerkschaft erhalten die Mitarbeiter ihre KI-Boom-Sonderboni künftig zu gleichen Teilen in bar und in Aktien.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 16, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)