Uneinheitlich - Die kurze Entspannungsphase an den Anleihemärkten nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank war schon wieder beendet. Die Rendite der 10-jährigen Titel notierte wieder auf der Marke von 5 Prozent. Die Furcht vor der Inflation und dem Krieg im Nahen Osten glich den Optimismus über den Boom der künstlichen Intelligenz (KI) zudem aus, hieß es. Der Technologiesektor führte die Gewinne an, da die Befürchtungen über eine mögliche Verlangsamung der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz nachließen. Ein Brokerhaus deutete an, dass die reflexartigen Verkäufe von Technologieaktien als Reaktion auf die jüngste Warnung des Anthropic-Chefs Dario Amodei vor den Sicherheitsrisiken der KI wahrscheinlich übertrieben waren. Die Aktie des Speicherchip-Herstellers SanDisk, einem Hauptprofiteur der Nachfrage nach Rechenzentren, stieg um 11 Prozent. Micron Technology verbesserten sich um 3,9 Prozent. Die Aktie von Netflix gab um 4,7 Prozent auf 71,79 Dollar nach, nachdem Wells Fargo ihre Einstufung von "Equal Weight" auf "Underweight" gesenkt und das Kursziel von 80 auf 57 Dollar gesenkt hatten. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway gewann 0,1 Prozent. Warren Buffett tritt als Chairman von Berkshire Hathaway zurück, des 1 Billion US-Dollar schweren Konglomerats, das er mehr als sechs Jahrzehnte lang geleitet hat. Sein Sohn, Howard G. Buffett, wird die Nachfolge antreten.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,74 +0,05

10 Jahre 5,00 +0,05

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 5 Basispunkte auf 5,00 Prozent und lag wieder auf der psychologisch wichtigen Marke. Steigende Rohstoffkosten und deren Implikationen für die Geldpolitik der US-Notenbank üben weiterhin Aufwärtsdruck auf die Renditen der Staatsanleihen aus, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1475 -0,1 -0,0008 1,1483 1,1478

EUR/JPY 180,19 +0,0 0,0300 180,1600 178,9100

EUR/CHF 0,9443 +0,0 0,0004 0,9439 0,9461

EUR/GBP 0,8576 +0,0 0,0003 0,8573 0,8600

USD/JPY 157,01 +0,1 0,1500 156,8600 155,8400

GBP/USD 1,3374 -0,1 -0,0019 1,3393 1,3343

USD/CNY 6,6963 -0,0 -0,0012 6,6975 6,7074

USD/CNH 6,6964 +0,0 0,0020 6,6944 6,7029

AUS/USD 0,7123 +0,1 0,0006 0,7117 0,7112

Bitcoin/USD 81.502,41 +0,5 424,90 81.077,51 76.744,31

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Gegenüber dem Yen stieg der Greenback nach der BoJ-Entscheidung im Verlauf jedoch auf ein Zweiwochenhoch. Der Yen könnte sich weiter abschwächen, nachdem die BoJ die Erwartungen an eine aggressivere geldpolitische Straffung gedämpft hat, so Derek Halpenny von der MUFG Bank. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis belaste den Yen, ebenso wie die Anpassung der Erklärung der BoJ, wonach die inflationsbereinigten Realzinsen niedrig und nicht mehr negativ seien, ergänzte er.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.360,68 -0,4 -16,23 4.376,91

Silber 66,24 +0,0 0,01 66,23

Platin 1.798,41 -0,1 -1,72 1.800,13

Der Goldpreis baute seine Gewinne weiter aus, die Feinunze legte um 0,5 Prozent auf 4.364 Dollar zu, kam allerdings von ihrem Tageshoch wieder zurück. "Die Widerstandsfähigkeit von Gold ist bemerkenswert, da die Fed gerade einen neuen Zinserhöhungszyklus begonnen hat und der Dollar relativ fest bleibt, was auf eine anhaltende Nachfrage von Anlegern hindeutet, die weniger sensibel auf das traditionelle Verhältnis von Zinsen und Dollar reagieren", hieß es von den Analysten der Saxo Bank.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,38 -1,9 -1,92 100,3

Brent/ICE 102,05 -1,8 -1,82 103,87

Die Ölpreise gaben zum Wochenausklang nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 1,4 Prozent auf 103,30 Dollar. Zwischenzeitlich hatte ein Kreise-Bericht von Bloomberg die Preise wieder anziehen lassen, laut dem Saudi Aramco mindestens zwei Ölraffinerie-Kunden in Europa mitgeteilt habe, dass ihnen im nächsten Monat kein Rohöl zugeteilt werde, nachdem die wichtigste Pipeline des Königreichs zum Roten Meer angegriffen wurde. Im asiatischen Handel am Montag gibt Brent weiter nach und notiert nur noch knapp unter der Marke von 102 Dollar je Barrel. Erste Sorgen über längere Unterbrechungen des Pipeline-Flusses aus Saudi-Arabien scheinen sich zu legen, so ANZ Research. Das Land habe angegeben, dass es erwarte, dass die Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage wieder etwa die Hälfte ihrer Kapazität erreichen werde, nachdem sie nach einem Drohnenangriff stillgelegt worden war.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

RATING FRANKREICH

Scope hat die Bonitätseinstufung Frankreichs herabgesetzt. Das langfristige Emittentenrating sowie die Bewertung vorrangiger unbesicherter Verbindlichkeiten in Lokal- und Fremdwährung hat die Ratingagentur auf "A+" von vorher "AA-" zurückgenommen. Den Ausblick passten die Analysten auf "stabil" von "negativ" an.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet. Die People's Bank of China beließ den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Maßstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite.

LANDTAGSWAHLEN

Die AfD ist bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent laut vorläufigem Endergebnis stärkste Kraft geworden. Die SPD kommt auf 35,5 Prozent. Die CDU schafft es mit 4,9 Prozent nicht in den Landtag. Die Linke erreicht 6,5 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 5,7 Prozent. Die FDP ist mit 1,0 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist Die Linke mit 25,7 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Die CDU erreichte 18,8 Prozent, die SPD kam auf 12,1 Prozent, die Grünen auf 14,3 Prozent. Die AfD erreichte 16,3 Prozent. Das BSW verpasste mit 4,7 Prozent den Sprung ins Abgeordnetenhaus. Die FDP kam auf einen Stimmenanteil von 2,5 Prozent.

MERCEDES-BENZ

will in Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern eine Mehrarbeit von drei Stunden pro Woche ohne Lohnausgleich durchsetzen, erfuhr das Handelsblatt aus Kreisen von Beteiligten. Der Betriebsrat lehnt die Rückkehr zu einer 38-Stunden-Woche ab.

PORSCHE SE

Nach einer Gewinnwarnung wächst in Porsches Mutterkonzern Volkswagen die Sorge, dass das bisherige Sparpaket bei dem Sportwagenbauer nicht ausreicht, berichtet das Handelsblatt.

VILLEROY & BOCH

passt wegen der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der schwachen Konjunktur seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 nach unten an. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang im höheren einstelligen Prozentbereich sowie einem operativen EBIT von 50 bis 56 Millionen Euro. Zuvor hatte Villeroy & Boch ein EBIT von 75 Millionen Euro in Aussicht gestellt und einen Konzernumsatzrückgang im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich zum Vorjahr erwartet.

STELLANTIS

Die kanadische Industrieministerin Melanie Joly hat am Freitag bekräftigt, dass Stellantis mit der Rückzahlung von Hunderten von Millionen an die Regierung rechnen müsse. Dies gelte, falls das Werk des Unternehmens in der Nähe von Toronto die Autoproduktion nicht wieder aufnehme.

VOLVO CARS / SKODA

Volvo Cars ist auf der Suche nach einem neuen CEO im Volkswagen-Konzern fündig geworden. Skoda-Chef Klaus Zellmer soll die Nachfolge von Hakan Samuelsson als CEO von Volvo Cars spätestens im Oktober 2027 antreten.

ANTHROPIC / OPENAI

Das IPO von Anthropi soll nun erst im November statt im Oktober stattfinden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Einige Berater von Anthropic sagen, das Warten bis November würde dem KI-Startup Zeit geben, Finanzzahlen für das dritte Quartal vorzulegen, die eine starke Wettbewerbsposition belegen. Unterdessen hat Anthropics größter Konkurrent OpenAI klargestellt, dass er erst 2027 an die Börse gehen will, und befindet sich in frühen Gesprächen über eine neue Finanzierung, die das Unternehmen bei einem Abschluss mit mehr als 1,2 Billionen US-Dollar bewerten würde.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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September 21, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)