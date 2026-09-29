Die Ölpreise stiegen erneut. Für Brent ging es um 0,9 Prozent nach oben auf 105,28 Dollar das Fass. Damit notierte der Preis zuletzt deutlich unter Tageshoch. Der Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass wieder signifikante Ölmengen durch die zuletzt beschädigte East-West-Pipeline fließen. Laut Angaben von Bloomberg sollen wieder rund 3,5 Millionen Barrel durch die Pipeline fließen, also etwas die Hälfte der Gesamtkapazität.

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DEUTSCHE BANK

hat ihr am 25. August 2026 gestartetes Aktienrückkaufprogramm planmäßig am 25. September 2026 abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, wurden im genannten Zeitraum insgesamt 15.063.631 eigene Aktien über die Börse zurückgekauft. Dies entspricht rund 0,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der volumengewichtete Durchschnittskurs je Aktie lag bei 33,19 Euro. Daraus ergibt sich ein Gesamtkaufpreis von rund 500 Millionen Euro.

THYSSENKRUPP STEEL

strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will. Die Sparte Stahl des deutschen Konzerns teilte mit, dass sie mittelfristig ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mindestens 1,2 Milliarden Euro bei einer Marge von mindestens 11 Prozent prognostiziert. Zudem erwartet das Unternehmen einen positiven freien Cashflow.

BORUSSIA DORTMUND

hat wichtige Personalentscheidungen getroffen. Wie die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mitteilte, wurde Carsten Cramer mit sofortiger Wirkung vom Sprecher zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt und sein Vertrag vorzeitig um vier Jahre bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Auch der Kontrakt von Sport-Geschäftsführer Lars Ricken wurde vorzeitig verlängert; er unterschrieb bis zum 30. Juni 2030.

ASTRAZENECA

investiert im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das US-Unternehmen Summit Therapeutics. Summit teilte mit, dass Astrazeneca wandelbare Vorzugsaktien im Wert von 2 Milliarden Dollar erwerben werde. Dies entspreche einem Stammaktienpreis von 18,36 Dollar je Aktie, was einen Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Aktien darstelle.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration wird die Zertifizierung des neuesten 737-MAX-Modells von Boeing verschieben. Wie der Chef der Behörde mitteilte, prüfen die Flugsicherheitsbehörden ein neues Software-Problem. Einige Branchenvertreter befürchten, dass dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko bei der Landung darstellen könnte. Boeing bemüht sich seit geraumer Zeit um die Genehmigung der FAA für die MAX 10, die längste Version der 737-Variante.

OPENAI

hat nach eigenen Angaben die Veröffentlichung seines KI-Modells der nächsten Generation aufgrund von Sicherheitsbedenken verworfen. Forscher hatten diese während interner Tests geäußert. Dies ist eines der bisher deutlichsten Anzeichen dafür, dass Fehlverhalten von Agenten den rasanten Fortschritt der Branche bremsen könnte.

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September 29, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)