+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1248 +0,1 0,0007 1,1241 1,1255

EUR/JPY 177,57 -0,1 -0,0900 177,6600 177,7000

EUR/CHF 0,933 -0,1 -0,0010 0,9340 0,9356

EUR/GBP 0,8515 -0,0 -0,0003 0,8518 0,8523

USD/JPY 157,85 -0,1 -0,2200 158,0700 157,8800

GBP/USD 1,3207 +0,1 0,0008 1,3199 1,3203

USD/CNY 6,7045 +0,0 0,0015 6,7045 6,7045

USD/CNH 6,7058 -0,1 -0,0074 6,7132 6,7179

AUS/USD 0,6936 +0,1 0,0007 0,6929 0,6923

Bitcoin/USD 86.277,67 +2,0 1.660,92 84.616,75 84.085,33

Der Dollar kletterte auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Der Dollar-Index legte um 0,6 Prozent zu. Der Greenback wurde von der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gestützt. Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte am Mittwoch, der Preisdruck sei weiterhin hoch. Dies gelte, obwohl das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), am Mittwoch schwächer als erwartet ausgefallen war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.187,51 +0,2 9,75 4.177,76

Silber 61,31 +0,8 0,46 60,85

Platin 1.736,72 +0,7 12,67 1.724,05

Der Goldpreis baute seine Vortagesgewinne leicht aus. Die Feinunze gewann 0,4 Prozent auf 4.178 Dollar. "Eine schwächere Inflation stützt Gold etwas, aber erhöhte Renditen und anhaltende Straffungsrisiken bleiben die wichtigsten Gegenwinde, wobei der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag der nächste wichtige Impulsgeber für den Ausblick der Fed ist", meinte Soojin Kim von MUFG.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,44 -0,5 -0,43 92,87

Brent/ICE 102,01 -0,3 -0,30 102,31

Die Ölpreise stiegen kräftig, da die Spannungen im Nahen Osten trotz der sich erholenden Rohölexporte aus der Golfregion weiter hoch sind. Die regionalen Rohölströme haben Analysten zufolge zwar wieder das Vorkriegsniveau erreicht, aber das Angebot an raffinierten Produkten bleibt deutlich knapper. Der nun führende Dezember-Kontrakt für Brent gewann 4,4 Prozent auf 101,31 Dollar je Barrel.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FED

Die US-Notenbank Fed muss den Leitzins nach Einschätzung der Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, um mindestens weitere 50 Basispunkte anheben. Logan, die stimmberechtigtes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Fed ist, erklärte am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Dallas, dass ein zusätzlicher halber Punkt oder mehr notwendig sei, um Ausblick und Risiken auszubalancieren.

INDEXÄNDERUNG

Die Aktien von SGL Carbon ersetzen die Titel von Wüstenrot & Württembergische im SDAX. Die Änderung wird zum Handelsbeginn am 6. Oktober wirksam, wie der Indexbetreiber Stoxx mitteilte. Grund für die außerplanmäßige Änderung der Indexzusammensetzung ist der Wechsel von Wüstenrot & Württembergische in das Freiverkehrssegment Scale, den das Unternehmen mit einem deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand begründete.

RATING HANNOVER RÜCK

Fitch wird zuversichtlicher für die Bonität der Hannover Rück. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das Versicherer-Finanzstärke-Rating (IFS) auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit AA- bestätigt. Fitch geht davon aus, dass der Rückversicherer seine sehr starke Kapitalisierung und finanzielle Performance auch bei schwierigeren Marktbedingungen über die kommenden zwölf bis 24 Monate wird beibehalten können.

RATING MUNICH RE

Fitch bestätigte das IFS-Rating mit AA und einem stabilen Ausblick.

RATING LANXESS

Scope bescheinigt Lanxess eine schwächere Bonität. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Emittenten-Rating auf BBB- von BBB gesenkt und den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. Lanxess habe es mit wachsenden strukturellen Herausforderungen zu tun, angesichts der Überkapazitäten im Sektor und des höheren Wettbewerbs durch asiatische Konkurrenten. Die Nachfrageschwäche sei mittlerweile auch strukturell, nicht nur zyklisch.

NIKE

rechnet im neuen Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang, nachdem andauernde Herausforderungen in China den Umsatz im ersten Quartal belasteten. Der Konzern erwartet für das gesamte Geschäftsjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar. Dies läge unter den von Analysten prognostizierten 1,68 Dollar je Aktie. Im ersten Quartal verbuchte Nike einen Gewinn von 712 Millionen Dollar bzw. 48 Cent je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn noch bei 727 Millionen Dollar bzw. 49 Cent je Aktie gelegen. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten mit einem Umsatz von 11,32 Milliarden Dollar gerechnet.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)