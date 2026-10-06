06.10.2026 07:36:40

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen platziert.

RENAULT

hat eine Führungskraft des Reifenherstellers Michelin zur neuen Finanzchefin ernannt und damit den Umbau der Konzernführung fortgesetzt. Carine Damois, derzeit stellvertretende Finanzchefin bei Michelin, wird ab November CFO bei Renault.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)

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