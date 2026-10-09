muss wegen eines Jahre zurückliegenden Verstoßes gegen die Marktmissbrauchsverordnung eine Geldbuße von 1,2 Millionen Euro zahlen.

SHELLY

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres den Umsatz mit Shelly-Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent auf rund 112,8 Millionen Euro gesteigert. Dabei beschleunigte sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen.

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October 09, 2026 01:43 ET (05:43 GMT)