Freundlich - Der Technologiesektor legte nach den jüngsten Gewinnen eine Verschnaufpause ein. Anleger zeigten sich weiterhin skeptisch in Bezug auf die Fähigkeit von Technologieunternehmen, ihre massiven KI-Investitionen profitabel zu nutzen. Teilnehmer sprachen auch von Umschichtungen in Standardwerte. Im Technologie-Sektor verloren AMD 0,6 Prozent, Intel büßten 0,4 Prozent ein und Micron Technology gaben um 1,0 Prozent nach. Für die Aktien von Nvidia ging es um 0,3 Prozent nach unten. Der Dow-Jones-Index wurde gestüzt von 3M (+5,8%). Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen und hob erneut den Jahresausblick an. Der kräftige Ölpreisrückgang trieb vor allem Aktien aus dem Luftverkehr: Delta Air Lines stiegen um 2,7 Prozent, United Airlines um 2,3 Prozent. GM stürzten um 6,8 Prozent ab. Der Automobilkonzern hatte die Gewinnprognose am oberen Rand gekappt. Am Markt wertete man dies als Signal für ein mögliches Ende des jüngsten Wachstumszyklus. Northrop Grumman erhöhte ihre Prognose nach höherem Gewinn und Umsatz, der Kurs legte um 4,6 Prozent zu. Salesforce (unv.) übernimmt Braze, der Kurs haussierte um 51,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,79 +0,03

10 Jahre 5,12 -0,02

Die Renditen fielen - zumindest am langen Ende des Marktes. US-Staatsanleihen könnten ihren Diversifikationswert zurückerhalten, wenn sich eine von der KI angeführte Marktkorrektur verschärfe, urteilten die Analysten von Julius Bär.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:19

EUR/USD 1,1222 -0,1 -0,0014 1,1236 1,1237

EUR/JPY 177,48 -0,1 -0,2300 177,7100 177,6700

EUR/CHF 0,9264 -0,0 -0,0002 0,9266 0,9272

EUR/GBP 0,839 -0,1 -0,0005 0,8395 0,8398

USD/JPY 158,14 -0,0 -0,0200 158,1600 158,1200

GBP/USD 1,3373 -0,0 -0,0005 1,3378 1,3376

USD/CNY 6,6785 +0,0 0,0006 6,6779 6,6779

USD/CNH 6,6775 +0,0 0,0030 6,6745 6,6755

AUS/USD 0,7014 +0,2 0,0012 0,7002 0,7002

Bitcoin/USD 82.786,07 +0,0 15,07 82.771,00 82.506,54

Der Dollar-Index folgte den Renditen nach unten und zeigte sich mit Abgaben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.123,44 -0,0 -0,90 4.124,34

Silber 57,47 -0,9 -0,51 57,98

Platin 1.638,80 -0,6 -9,95 1.648,75

Der Goldpreis gab um 0,4 Prozent auf 4.122 Dollar je Feinunze nach, da die noch immer sehr hohen Energiepreise die Inflationssorgen verstärkten. Eine höhere Inflation könnte letztlich zu höheren Leitzinsen führen, so die Spekulation.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,96 +1,2 1,14 97,82

Brent/ICE 110,17 +1,3 1,38 108,79

Der Preis für Brent gab um 0,7 Prozent auf 108,79 Dollar das Fass nach. Zuvor hatte sich der Preis nahe am Fünfmonatshoch bewegt, nur um dann plötzlich deutlich nachzugeben. Zuletzt erholte sich Brent wieder von den Tagestiefs. Laut Berichten bemühen sich Katar und Pakistan, die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wiederzubeleben. Belastbare Fakten auf Fortschritte gab es aber bislang nicht. WTI stieg zunächst sogar noch deutlicher. Hintergrund waren Eindeckungen von Spekulanten. Denn am Berichtstag verfiel der November-Kontrakt an der CME. Der nun zum Frontmonat gewordene Dezember-Kontrakt gab 0,7 Prozent nach und zeigte sich damit unauffällig.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im September den 13. Monat in Folge gestiegen, da der KI-Boom die Auslandsnachfrage weiterhin stützte. Die Exporte kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 16,7 Prozent, getragen von einer starken Nachfrage nach elektronischen Bauteilen und Maschinen zur Chipherstellung, wie aus Regierungsdaten am Mittwoch hervorging. Dies stand im Vergleich zu einem Anstieg von 19,3 Prozent im August und dem in einer Ökonomenbefragung des Datenanbieters LSEG erwarteten Zuwachs von 20,1 Prozent.

BMW

Der Autokonzern schließt sein Abfindungsprogramm weniger als zwei Wochen nach dem Start wieder. Seit dem 8. Oktober haben mehrere Tausend Mitarbeitende ihre Bereitschaft erklärt, das Unternehmen zu verlassen, berichtet das Handelsblatt. Damit hat der Konzern sein Ziel erreicht, weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich.

QIAGEN

Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten Qiagen übernehmen. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, ist EQT in fortgeschrittenen Verhandlungen zum Kauf des Unternehmens für mehr als 9 Milliarden Euro. EQT habe mehr als 50 Dollar je Aktie geboten. Der Aufsichtsrat von Qiagen werde diese Woche zusammenkommen und darüber beraten. Auch der Investor KKR habe eine Offerte für Qiagen abgegeben, so Bloomberg. Ein Qiagen-Sprecher wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äußern. Bei EQT und KKR war kurzfristig niemand zu erreichen.

GRAND CITY / LEG IMMOBILIEN

Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt. Wie das Unternehmen mitteilte, kann der Anteil auf bis zu 29,9 Prozent der Aktien erhöht werden. Grand City könne die Beteiligung kurzfristig auch deutlich reduzieren oder die Investition jederzeit ganz oder teilweise verkaufen, je nach den Marktbedingungen. Das Unternehmen nutze die "starke Bilanz" zur Finanzierung der "wertsteigernden Investition", von der ein starkes FFO-Wachstum erwartet werde.

CARREFOUR

hat ihre wichtigsten Rentabilitätsziele für das laufende Jahr drastisch gesenkt. Der Einzelhandelskonzern rechnet damit, dass die heftigen Proteste in Frankreich die Konsumentwicklung im Vorfeld des wichtigen Weihnachtsgeschäfts beeinträchtigen werden. Der Lebensmittelhändler teilte mit, dass die operative Gewinnmarge in diesem Jahr um bis zu 15 Basispunkte steigen könnte. Zuvor war noch ein Zuwachs von mehr als 25 Basispunkten prognostiziert worden. Zudem wird nun mit einem stabilen bis leicht steigenden bereinigten Gewinn je Aktie gerechnet, während zuvor ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt worden war.

ESSILORLUXOTTICA

hat im dritten Quartal ein Umsatzwachstum verzeichnet. Getragen wurde die Entwicklung von einer starken Nachfrage nach den Smartglasses, die das Unternehmen in Partnerschaft mit Meta Platforms herstellt. Der Konzern erzielte in den drei Monaten bis September einen Umsatz von 7,49 Milliarden Euro. Dies bedeutet einen Anstieg von 7,2 Prozent bereinigt um Wechselkurseffekte. Das Wachstum fiel damit schwächer aus als das im zweiten Quartal verzeichnete Plus von 8,7 Prozent. Der Umsatz lag jedoch über dem Konsens von 7,37 Milliarden Euro. EssilorLuxottica bestätigte ihre Fünfjahresprognose.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Boeing die Freigabe erteilt, mit der Auslieferung der 737 MAX 10 zu beginnen.

NETFLIX

verzeichnete das langsamste Umsatzwachstum seit Jahren und erklärte, man arbeite daran, die Sehdauer zu erhöhen, während gleichzeitig Stellen abgebaut und das Führungsteam umstrukturiert werden. Der Streaming-Konzern meldete einen Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist das geringste prozentuale Umsatzwachstum des Unternehmens in einem Quartal seit drei Jahren.

SPACEX / TESLA

SpaceX und Tesla haben Sonderausschüsse gebildet, um eine potenzielle Fusion zu erörtern, wie Elon Musk am Dienstag mitteilte. Musk, der als Chief Executive beider Unternehmen fungiert, sagte, er gehöre keinem der Board-Ausschüsse an, die einen Zusammenschluss prüfen, und die Aktionäre würden über die Angelegenheit abstimmen.

UNITED AIRLINES

hat für das dritte Quartal einen Rückgang des bereinigten Gewinns sowie eine Prognose unter den Erwartungen der Analysten gemeldet. Höhere Treibstoffkosten belasteten die Margen, obwohl Preiserhöhungen den Umsatz ankurbelten.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 21, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)