Freundlich - Händler sprachen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen großer Technologiekonzerne. Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und IBM legten nach Börsenschluss Geschäftszahlen vor. Denn KI blieb das beherrschende Thema. Zur positiven Stimmung im Technologiesektor trugen SpaceX und Tesla bei. Hauptgesellschafter Elon Musk erklärte, seine beiden Unternehmen prüften eine mögliche Megafusion. Darüber hinaus trug SpaceX mit starken Drittquartalszahlen dazu bei, dass sich Sorgen über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms bei KI zerstreuten, wie JPM urteilte. SpaceX hoben um 7,8 Prozent ab, Tesla zogen um 3,4 Prozent an. Anteil an der positiven Stimmung hatte auch Super Micro Computer; deren Kurs schoss um 9.6 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen lagen über der eigenen Prognose. Netflix fielen um 5,3 Prozent, nachdem der Streaming-Dienst eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben hatte. Bei AT&T (-6,5%) enttäuschte laut Händlern der Zuwachs an profitablen Mobilfunkvertragskunden.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,82 +0,04

10 Jahre 5,15 +0,03

Die Renditen von Staatsanleihen stiegen leicht, da die Rally in risikoreicheren Bereichen des Aktienmarktes die Attraktivität des Rentenmarktes als sicherer Hafen verringerte, hieß es. Die Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch hat eine schwächere Nachfrage als erwartet gezeigt.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1242 +0,1 0,0010 1,1232 1,1225

EUR/JPY 177,19 -0,2 -0,4300 177,6200 177,4100

EUR/CHF 0,9245 -0,2 -0,0014 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8389 +0,1 0,0005 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,6 -0,3 -0,5300 158,1300 158,0400

GBP/USD 1,3397 +0,0 0,0003 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6742 -0,0 -0,0016 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6735 0,0 -0,0002 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,7016 -0,2 -0,0011 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 82.871,19 -2,1 -1.764,78 84.635,97 84.436,63

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach oben. Der Euro zeigte sich mit leichten Abgaben, da die Renditen französischer Staatsanleihen Mehrjahreshöchststände erreichten, was Sorgen über die Finanzen der Europäischen Union aufwarf. Im asiatischen Handel am Donnerstag holt die Gemeinschaftswährung die Verluste allerdings wieder auf.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.088,38 -1,3 -52,00 4.140,38

Silber 56,19 -3,1 -1,78 57,97

Platin 1.594,40 -2,1 -34,01 1.628,41

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Gewinnen. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,2 Prozent auf 4.131 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,90 +1,8 1,75 97,15

Brent/ICE 111,15 +2,1 2,33 108,82

Brent stagnierte pro Fass bei 108,82 Dollar, US-Leichtöl der Sorte WTI kostete nach den Kapriolen rund um den Verfallstag nun wieder unter 100 Dollar das Barrel. Der Markt bewege sich zwischen Hoffen und Bangen im Hinblick auf eine Verständigung der Kriegsparteien USA und Iran, hieß es. Irans Außenminister Abbas Araghtschi warb in Verhandlungen mit den USA weiter für eine diplomatische Lösung. Die Aussagen drückten die Preise etwas. Da sich die Rohöllagerbestände in den USA in der Vorwoche deutlich stärker als erwartet verringert hatten, kamen die Ölpreise von den Tagestiefs zurück.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat ihren Leitzins am Donnerstag nach zwei Erhöhungen in Folge unverändert gelassen. Sie signalisierte jedoch eine weitere Straffung, da das starke Wachstum und die Inflation über dem Zielwert anhalten. Die Bank of Korea beließ ihren siebentägigen Reposatz als Benchmark bei 3,00 Prozent, nachdem sie ihn im Juli und August angehoben hatte. Die einstimmige Entscheidung entsprach den Erwartungen der Ökonomen. Die meisten von ihnen prognostizieren eine weitere Erhöhung im November.

EUROPÄISCHER AUTOMARKT

Der europäische Automarkt hat im September dank einer anhaltend starken Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ein zweistelliges Prozentwachstum verzeichnet. Wie die europäische Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und in Großbritannien um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf rund 1,36 Millionen Fahrzeuge. Für die ersten neun Monate des Jahres (Januar bis September) stand mit insgesamt 10,56 Millionen Autos ein Absatzplus von 6,3 Prozent zu Buche.

SARTORIUS

Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 926 +10% 899 +7% 843

EBITDA bereinigt 280 +13% 269 +9% 247

EBITDA-Marge bereinigt 30,2 -- 29,9 -- 29,3

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 88 +17% 84 +12% 75

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,27 +18% 1,21 +12% 1,08

FLATEXDEGIRO

hat im dritten Quartal von der Handelsfreude der Kunden und einem höheren Zinsergebnis profitiert. Für das laufende Jahr erwartet Flatexdegiro weiterhin ein Gewinnwachstum von 25 bis 43 Prozent gegenüber Vorjahr auf 200 bis 230 Millionen Euro. Der Umsatz soll um 16 Prozent auf rund 650 Millionen Euro steigen. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten veröffebntlicht (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 150 +14% 155 +17% 132

Provisionserträge 89 +6% 94 +11% 85

Zinserträge 56 +33% 54 +29% 42

Betriebsergebnis 71 +23% 72 +26% 58

Konzernergebnis 50 +29% 52 +32% 39

RENK

verkauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion unberührt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

KUEHNE + NAGEL

hat die Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Zuvor waren die Ergebnisse des Konzerns im dritten Quartal auf breiter Front gestiegen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Nachfrage von Kunden aus den Bereichen Cloud-Infrastruktur und Halbleiter das Mengenwachstum antreibe. Das Unternehmen meldete einen Sprung des Nettoumsatzes um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 7,39 Milliarden Franken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg unterdessen um 53 Prozent auf 435 Millionen Franken.

NESTLE

hat für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg verbucht. Der Konsumgüterkonzern profitierte von einer Erholung seines Tiernahrungs- und Snackgeschäfts in Amerika. Der Nahrungsmittelkonzern meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 22,76 Milliarden Schweizer Franken, was 27,61 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Umsatz wuchs organisch um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das organische Umsatzwachstum von Nestle übertraf die vom Unternehmen zusammengestellten Analystenerwartungen von 3,4 Prozent für das Quartal. Auch der Gesamtumsatz lag über den Erwartungen von 22,49 Milliarden Franken.

ROCHE

hat für das dritte Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen. Grund hierfür war das Wachstum in den Sparten Pharma und Diagnostik. Der Pharmakonzern arbeitet derzeit daran, die Zulassung für seine neuen Tabletten gegen Brustkrebs und Multiple Sklerose zu erhalten. Wie der Konzern mitteilte, belief sich der Umsatz im dritten Quartal auf 16,13 Milliarden Schweizer Franken (19,57 Milliarden US-Dollar). Im Vorjahreszeitraum hatte dieser bei 14,92 Milliarden Franken gelegen. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten für das Quartal einen Umsatz von 15,78 Milliarden Franken prognostiziert. Roche teilte mit, dass der Umsatz ohne Berücksichtigung von Wechselkursveränderungen um 7 Prozent gestiegen sei. Zuwächse seien dabei sowohl in der Pharma- als auch in der Diagnostiksparte verzeichnet worden.

THALES

hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben, da die Aufträge in den Sparten Verteidigung und Luft- und Raumfahrt in den ersten neun Monaten stark gestiegen sind. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hatte zuvor für das laufende Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 6 Prozent und 7 Prozent gerechnet. Diese viel beachtete Kennzahl zeigt die Entwicklung bei konstanten Konsolidierungs- und Wechselkursen. Thales teilte mit, dass das Wachstum nun am oberen Ende dieser Spanne oder potenziell sogar darüber liegen dürfte.

META PLATFORMS

Ein Gericht in New Mexico hat den Konzern zu einer Zahlung von 25 Milliarden US-Dollar an den Bundesstaat verurteilt. Vor einigen Wochen hatte eine Jury das Unternehmen für schuldig befunden, Nutzer über seine Datenschutzpraktiken getäuscht zu haben. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Rekordumsatz und kündigte an, eine neue Gattung stimmrechtsloser Aktien zu schaffen, um das für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Modellen benötigte Kapital zu beschaffen.

TESLA

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October 22, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)