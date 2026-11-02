+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:08 Uhr

EUR/USD 1,1183 +0,2 0,0025 1,1158 1,1169

EUR/JPY 176,51 +0,4 0,6800 175,8300 175,8000

EUR/CHF 0,9204 -0,0 -0,0002 0,9206 0,9188

EUR/GBP 0,8344 +0,1 0,0011 0,8333 0,8334

USD/JPY 157,82 +0,2 0,2900 157,5300 157,3900

GBP/USD 1,3398 +0,1 0,0007 1,3391 1,3400

USD/CNY 6,6467 -0,1 -0,0071 6,6538 6,6538

USD/CNH 6,644 -0,1 -0,0088 6,6528 6,6521

AUS/USD 0,7019 -0,2 -0,0011 0,7030 0,7035

Bitcoin/USD 78.146,63 +0,4 337,37 77.809,26 77.432,29

Für den Dollar ging es leicht nach unten. Das größte Risiko für den Dollar ist die Möglichkeit, dass Anleger vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag Wetten auf eine Aufwertung der Währung auflösen, so Francesco Pesole von ING. Ein Erdrutschsieg der Demokraten werde auf den Prognosemärkten mit rund 68 Prozent gehandelt, was aus verschiedenen Blickwinkeln als negativ für den Dollar angesehen werden könne, meinte er. Der Bitcoin fiel um weitere 1,9 Prozent, nachdem die Kryptowährung im Verlauf auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gerutscht war. Binance hatte alle Transaktionen nach dem größten Cyber-Raub aller Zeiten ausgesetzt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.911,36 +0,9 36,34 3.875,02

Silber 50,21 +2,3 1,11 49,10

Platin 1.433,97 +0,2 2,75 1.431,22

Der Goldpreis rutschte unter die psychologische Marke von 4.000 Dollar. Höhere Ölpreise und eine andauernde Inflation schürten die Erwartungen, dass die US-Notenbank die Zinsen im weiteren Jahresverlauf erneut anheben wird, so Marktbeobachter. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Händler eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent für eine Zinserhöhung im Dezember ein. Zudem erhöhte der Ausverkauf bei Technologieaktien das Risiko, dass Anleger das Metall veräußern, um Verluste zu decken. Die Feinunze verlor 3,3 Prozent auf 3.886 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,71 -3,3 -3,41 104,12

Brent/ICE 110,01 -3,0 -3,42 113,43

Die Ölpreise legten deutlich zu, da der Konflikt im Nahen Osten anhält und die Ukraine nach einer zweiwöchigen Pause wieder eine russische Raffinerie angegriffen hat. Der Markt sorgt sich zudem über eine mögliche Eskalation im Nahen Osten nach den US-Zwischenwahlen in der nächsten Woche, hieß es. Rohöl der Sorte Brent stieg um 2,4 Prozent auf 117,64 Dollar je Barrel. Am Montag geht es im asiatischen Handel für die Ölpreise deutlich nach unten. Hintergrund sind erneute Versuche einer diplomstischen Lösung des Iran-Krieg. Zudem einigten sich wichtige Mitglieder der OPEC und ihre Verbündeten am Sonntag darauf, die Ölförderung im Dezember stabil zu halten, da die Sorge, dass die USA nach den Zwischenwahlen die Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen könnten, die geopolitischen Risiken erhöht. Auch gab es bei der Sorte Brent einen Kontrakt-Wechsel.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

EU / KANADA

Die Europäische Union und Kanada haben eine ehrgeizige neue Partnerschaft vorgestellt. Diese wurde innerhalb weniger Wochen aus ihren jeweiligen Konflikten mit Präsident Donald Trump geschmiedet. Zu den Bemühungen gehören gemeinsame Programme zur Sicherung von Rohstofflieferketten sowie Kooperationen bei Weltraumsatelliten und in anderen Forschungsbereichen.

GASLIEFERUNGEN EU

Die USA unterstützen eine rasche Wiederaufnahme des Verkaufs von russischem Erdgas nach Europa über Pipelines, die durch die Ukraine verlaufen. Ziel sei ein Energie-Waffenstillstand noch vor dem kommenden Winter, berichten Regierungsvertreter der USA, Europas und der Ukraine.

US- GELDPOLITIK

Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, sagte, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig sein werde, und zwar bald, nachdem die Zentralbank die Zinssätze zuletzt unverändert gelassen hatte. Bei einer Veranstaltung in New York sagte Musalem, dass schrittweise Anpassungen der Geldpolitik, die früher vorgenommen würden, in der Regel weniger störend seien als größere und abruptere Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas ist im Oktober laut einem privaten Indikator in einem stetigen Tempo gewachsen. Dies markiert den elften Wachstumsmonat in Folge. Der allgemeine Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog ging im vergangenen Monat minimal auf 52,0 Punkte zurück, nachdem er im September bei 52,1 Punkten gelegen hatte.

OPEC

Wichtige OPEC-Mitglieder und ihre Verbündeten haben sich am Sonntag darauf geeinigt, die Ölförderung im Dezember stabil zu halten, da die Sorge, dass die USA nach den Zwischenwahlen die Angriffe auf den Iran wieder aufnehmen könnten, die geopolitischen Risiken erhöht.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 02, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)