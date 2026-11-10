Marktes weitgehend. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Konsensprognose. Den im Sommer erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der DAX-Konzern. Der Kurs machte 3,0 Prozent gut.

XETRA-NACHBÖRSE

Patrizia legten auf Tradegate um etwa 1,5 Prozent zu auf 6,80 Euro, nachdem das Immobilienunternehmen am Abend seinen Margenausblick angehoben hatte. Hugo Boss zeigten sich nicht bewegt von der Nachricht, dass der Vertriebsvorstand das Unternehmen verlässt. Renk wurden zuletzt nachbörslich gut 1 Prozent höher gesehen bei 36,25 Euro, nachdem das Rüstungsunternehmen einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts ab März mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die US-Börsen gingen stramm auf Erholungskurs und setzten die schon am Freitag zu sehende Erholung beschleunigt fort, nachdem zuvor insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder gekommen waren. Auslöser waren Befürchtungen, dass der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen könnten, was die ohnehin schon lange schwelenden Bedenken über die Rentabilität der immensen KI-Investitionen noch verschärfte. Mit etwas Abstand schienen viele Marktteilnehmer dies etwas entspannter zu sehen. Zur Stimmungsaufhellung trugen insbesondere weiter stark fallende Ölpreise bei. Gut dürfte auch angekommen sein, dass China zusätzliche Zölle in Höhe von 24 Prozent auf US-Waren für weitere zwei Monate aussetzte. Die Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia stand stark unter Druck und verlor gegen den sehr festen Markt 4,3 Prozent. Das Nvidia-Board leitete am Wochenende eine Untersuchung ein, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt hatte, einer Geschäftsfrau, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, als chinesische Spionin zu agieren. Andere Halbleiteraktien zeigten sich dagegen mit sehr kräftigen Erholungsgewinnen. Hier dürften nach den herben Einbußen in der Vorwoche auch Schnäppchenjäger unterwegs gewesen sein. AMD stiegen um 13,3, Broadcom um 8,8, Micron um 6,3 und Intel um 5,5 Prozent. GE Vernova gewannen 7,1 Prozent. Das Unternehmen gilt als Profiteur beim Bau von Rechenzentren.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,54 +0,025

10 Jahre 4,86 +0,004

Im Blick hatten die Börsianer anstehende Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag stieg am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit noch etwas weiter auf 84 Prozent, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Entsprechend ging es mit den Renditen am Anleihemarkt etwas nach oben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1225 +0,0 0,0002 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,42 +0,1 0,2200 177,2000 177,0000

EUR/CHF 0,9193 -0,0 -0,0004 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8344 -0,1 -0,0004 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,03 +0,1 0,1300 157,9000 158,0000

GBP/USD 1,3448 +0,1 0,0008 1,3440 1,3416

USD/CNY 6,6695 -0,1 -0,0032 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6672 -0,0 -0,0021 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,6925 -0,0 -0,0001 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 74.608,80 -0,5 -336,12 74.944,92 74.891,04

Der Dollar gab deutlich nach, der Euro zog auf rund 1,1220 Dollar an von rund 1,1140 am späten Freitag. EZB-Präsidentin Lagarde hatte in einem Interview angedeutet, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben werde; das stützte den Euro.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.121,43 -0,4 -17,61 4.139,04

Silber 53,14 -0,5 -0,27 53,41

Platin 1.575,59 -0,1 -1,19 1.576,78

Der Goldpreis zog im US-Handel um 1,8 Prozent an auf 4.139 Dollar. Für Auftrieb sorgte der schwache Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligte.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,50 -1,6 -1,35 86,85

Brent/ICE 91,52 -1,1 -1,05 92,57

Nachdem US-Präsident Trump weitere US-Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet hatte, solange die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte machten, ging es für die Ölpreise nochmals beschleunigt steil nach unten. Brent-Öl verbilligte sich um 5,8 Prozent auf 92,57 Dollar. Das war das niedrigste Niveau seit Anfang September.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Laut dem Präsidenten der Richmond Fed, Tom Barkin, ist angesichts einer robusten Nachfrage und einer hartnäckig hohen Inflation die angemessene Richtung der Geldpolitik relativ eindeutig. "Aus diesem Grund ist es klug, die Politik mit Vorsicht zu steuern", hieß es im Text einer Rede, die Barkin hielt.

EU

plant neue Gesetze gegen irreführende Geschäftspraktiken im Internet. Ziel der Vorstöße sind manipulative Designs, Influencer-Marketing und Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI).

BAYER

hat nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen. Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Spitzenjahresumsätzen in Milliardenhöhe.

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt.

HUGO BOSS

Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verlässt das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch. Die von Timm verantworteten Aufgaben werden bis auf Weiteres unter CEO Daniel Grieder und CFO und COO Ivica Maric aufgeteilt. Timm war seit Januar 2021 im Vorstand für den Vertrieb zuständig.

K+S

hat bei der Vorlage von Quartalszahlen den Mittelwert der Jahresgewinnprognose leicht angehoben. Gerechnet wird für 2026 nun mit einem EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro statt wie bislang mit 680 bis 760 Millionen Euro. In der Mitte der neuen Spanne würde das EBITDA um 5 Millionen Euro höher ausfallen als bislang geschätzt. "Die weltweite Nachfrage nach Kali dürfte in diesem Jahr erneut steigen und die Kapazitätsauslastung hoch bleiben", sagte CEO Meyer.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 934 +6% 897 +2% 879

EBITDA 108 -2% 102 -8% 111

Ergebnis nach Steuern ber 4,6 -76% -7,2 -- 19

Ergebnis je Aktie ber 0,03 -73% -0,04 -- 0,11

Free Cashflow ber 18 -51% 12 -66% 37

RENK

bekommt ab März eine neue Finanzchefin, Jurate Keblyte. Die derzeitige Finanzchefin, Anja Mänz-Siebje, verlängert ihren Vorstandsvertrag nicht. Keblyte verfüge als ausgewiesene Finanzexpertin über tiefgreifende Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen, umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen, so Renk.

TAG IMMOBILIEN

hat nach den ersten neun Monaten das Ziel für den operativen Gewinn FFO I angehoben. Auch veröffentlichte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern bereits Ziele für 2027, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn FFO I vorsehen sowie eine stabile Dividendenausschüttungsquote. Im laufenden Jahr rechnet Tag Immobilien nun beim für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, mit einem Wert in der Bandbreite 195 bis 200 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende der Spanne 187 bis 197 Millionen Euro angepeilt.

Die Zahlen für die ersten neun Monate im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

9MON 9M26 ggVj 9M25

Netto-Ist-Miete 304 +10% 277

EBITDA bereinigt Gesamt 244 +6% 230

Ergebnis nach Steuern 156 -49% 306

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,78 -55% 1,72

FFO I 152,7 +12% 135,8

FFO I je Aktie 0,81 +7% 0,76

FFO II 181,9 +7% 169,3

FFO II je Aktie 0,96 +1% 0,95

PATRIZIA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)