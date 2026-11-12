Fest - Der DAX näherte sich auf 30 Punkte seinem Allzeithoch. Die Versorger RWE und Eon legten Zahlen für die ersten neun Monate vor, die insgesamt weitgehend den Erwartungen entsprachen. RWE rechnet angesichts der guten Geschäftsentwicklung nun mit einem Jahresergebnis am oberen Ende der bisherigen Prognosespannen. Eon bestätigte seine Jahresziele. RWE gewannen 1,8 Prozent, während Eon um 1,7 Prozent nachgaben. Die Brenntag-Aktie verlor 3,5 Prozent. Der Chemikalienhändler steigerte zwar Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten und bekräftigte auch die Jahresprognose. Im Handel hieß es aber, das operative Ergebnis liege leicht unter den Erwartungen. Bei Bilfinger zeigte sich die ausbleibende Belebung des Geschäfts im abgelaufenen Quartal in rückläufigem Umsatz und Ergebnis, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. Der Kurs schloss 2,8 Prozent tiefer. Für KWS Saat ging es nach Zahlen um 3,2 Prozent abwärts. Um 2,8 Prozent nach oben ging es für SFC Energy. Der Brennstoffzellenhersteller schrieb nach detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten schwarze Zahlen und verbesserte die Margen erheblich. Adesso machten einen Satz um rund 18 Prozent, nachdem der IT-Dienstleister starke Geschäftszahlen präsentiert hatte. Hapag-Lloyd schraubte die Ergebnisprognose vor dem Hintergrund unerwartet robuster Frachtraten erneut nach oben. Die Aktie verteuerte sich um 6,3 Prozent. Eine 108-prozentige Kursexplosion erlebte die Singulus-Aktie. Der Maschinenbauer hat einen Großauftrag von Elon Musks SpaceX über mehr als 60 Millionen Euro erhalten.

XETRA-NACHBÖRSE

Fresenius zeigten sich auf Tradegate mit einem kleinen Minus, während es für FMC um 1,5 Prozent nach unten ging nach der Nachricht, dass Fresenius seine FMC-Beteiigung durch Platzierung von FMC-Aktien auf 20 von 25 Prozent senken will. Allianz stiegen um 0,3 Prozent, nachdem der Versicherer seine Prognose des operativen Gewinns erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Neue positive Signale aus der KI-Branche sorgten für eine Rückkehr des KI-Optimismus und Kauflaune. Dazu kamen Neupositionierungen auf niedrigeren Niveaus, nachdem es in der Vorwoche zu teils sehr kräftigen Einbußen gekommen war wegen Bedenken, dass die bei den US-Zwischenwahlen siegreichen Demokraten das KI-Geschäft stärker regulieren könnten. Der Rechenzentrenbetreiber Coreweave verbreitete mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr KI-Optimismus. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Für die Aktie ging es um rund 25 Prozent nach oben. KI-Rückenwind habe auch die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI geliefert, hieß es im Handel. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und einiges deute auf eine gute Aufnahme der Aktie hin. Auch OpenAI sorge mit starkem Umsatzwachstum für Schlagzeilen. Unterdessen will Taiwan Semiconductor Manufacturing, der weltweit größte Auftragschip-Hersteller, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI investieren. Die Kurse von Aktien mit KI-Fantasie wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron schnellten zwischen 4 und knapp 12 Prozent nach oben. Nvidia erholten sich nach den starken Einbußen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 2,9Prozent. Hier bremsten weiter Spekulationen, dass Huang möglicherweise seinen Posten abgeben müsse.

USA - ANLEIHEN (10.11.)

Rendite +/-

2 Jahre 4,73 +0,18

10 Jahre 4,98 +0,12

Am Mittwoch, 11. November, pausierte der US-Anleihehandel wegen eines Feiertags.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1077 -0,1 -0,0012 1,1089 1,1093

EUR/JPY 177,04 -0,1 -0,1300 177,1700 177,3000

EUR/CHF 0,9224 -0,2 -0,0014 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8355 +0,1 0,0004 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,82 +0,0 0,0500 159,7700 159,8200

GBP/USD 1,3256 -0,2 -0,0024 1,3280 1,3280

USD/CNY 6,6681 -0,0 -0,0022 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6678 -0,1 -0,0059 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,6831 -0,2 -0,0015 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 73.559,78 -1,0 -754,53 74.314,31 74.178,62

Der Dollar zog vor dem Hintergrund der durch jüngste Inflationsdaten verstärkten Zinserhöhungsspekulationen lweiter an, der Euro wurde zuletzt mit rund 1,1090 Dollar gehandelt, verglichen mit etwa 1,1210 vor Veröffentlichung der Inflationsdaten am Dienstag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.973,51 -0,3 -13,78 3.987,29

Silber 51,37 -0,6 -0,32 51,69

Platin 1.533,10 -0,3 -4,18 1.537,28

Der Goldpreis zeigte sich nach seinem Rückgang am Vortag nochmals gut 1 Prozent tiefer bei 3.987 Dollar, weil höhere Zinsen Gold als Anlage weniger attraktiv machen. Dazu verteuert der gestiegene Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,23 -0,4 -0,30 86,53

Brent/ICE 92,46 -0,3 -0,30 92,76

Die Ölpreise zogen nach den jüngsten starken Verlusten an, Brent-Öl um 1,4 Prozent auf 92,76 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

PEOPLE'S BANK OF CHINA

Chinas Zentralbank hat sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautet jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck.

BANK OF JAPAN

Die Bank of Japan muss bei einer Straffung ihrer Geldpolitik behutsam vorgehen. Dies erklärte Board-Mitglied Toichiro Asada und warnte zugleich vor der Gefahr, dass höhere Zinsen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnten. "Die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft, die von einer Anhebung des Leitzinses ausgehen, werden allmählich zunehmen, falls die andauernden Zinserhöhungen die finanziellen Bedingungen verschärft oder das Ausmaß der geldpolitischen Lockerung verringert haben sollten", sagte Asada am Donnerstag vor Wirtschaftsvertretern in der südijapanischen Stadt Nagasaki.

FRESENIUS / FMC

Fresenius setzt die Absenkung seiner Beteiligung an der Dialysetochter FMC fort und will 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Investoren platzieren. Die Finanzbeteiligung werde nach Abschluss der Transaktion auf rund 20 von derzeit rund 25 Prozent reduziert. Der Platzierungspreis soll nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden.

MERCK KGAA

hat im dritten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn die Erwartungen übertroffen und erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. m Gesamtjahr peilt Merck nun einen Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro an anstatt zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA (EBITDA pre) soll nun zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Umsatz 5.627 +6% 5.459 +3% 5.318

EBITDA bereinigt 1.682 +1% 1.606 -4% 1.669

EBITDA bereinigt-Marge 29,9 -- 29,4 -- 31,4

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,32 -- 2,22 -4% 2,32

Ergebnis je Aktie 1,04 -50% 1,68 -19% 2,07

MUNICH RE

hat bei der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal die im Oktober erhöhte Gewinnprognose bestätigt.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET*

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q25

Versicherungsumsatz (brutto) 16.626 +14% 14.575

Anlageergebnis 1.859 -22% 2.385

Operatives Ergebnis 2.472 -19% 3.036

Ergebnis nach Steuern 1.742 -13% 1.997

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.746 -13% 2.003

Ergebnis je Aktie 13,95 -10% 15,48

Schaden-Kosten-Quote** 80,0 -- 62,7

SIEMENS

hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre, wenn die Medizintechniktochter Healthineers entkonsolidiert ist, ambitioniertere Ziele gesetzt. Angestrebt wird ein Wachstumskorridor von 7 bis 11 Prozent statt wie bisher 6 bis 9 Prozent und eine jeweils prozentual zweistellige Verbesserung bei Gewinn pro Aktie vor Effekten der Kaufpreisallokation für das bislang das Ziel einer hoch einstelligen Verbesserung galt.

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November 12, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)