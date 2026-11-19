+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.732,33 +0,3 9,93 3.722,40

Silber 45,22 +0,4 0,20 45,02

Platin 1.375,30 +0,3 4,05 1.371,25

Der Goldpreis stand unter Druck. Die Feinunze büßte 2,7 Prozent auf 3.740 Dollar ein. Er litt weiter unter dem festen Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert und der Aussicht auf höhere Zinsen, wodurch Gold als Anlage an Attraktivität verliert.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,32 +0,1 0,06 83,26

Brent/ICE 92,13 +0,2 0,18 91,95

Die Ölpreise gaben deutlich nach, Brent-Öl um 2,1 Prozent auf 91,40 Dollar. "Weitere Störungen im Bereich der Straße von Hormus bleiben ein wichtiges Aufwärtsrisiko, aber die steigende Opec+-Produktion, robuste russische Exporte und wachsende US-Lagerbestände deuten auf ein entspannteres Angebotsbild hin", hieß es von der ING zum Umfeld. Nach Bekanntwerden der wöchentlichen US-Öllagerdaten war es mit dem Preis weiter nach unten gegangen; die Vorräte waren stärker gestiegen als erwartet.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

USA - Geldpolitik

Das Protokoll der Fed-Sitzung vom Oktober zeigt, dass zahlreiche Notenbanker angesichts der hartnäckigen Inflation künftig höhere Zinsen für erforderlich halten; einige bevorzugten eine Zinserhöhung bereits im Oktober.

RWE

hat mitgeteilt, dass Andrew Flanagan, Chief Executive Officer von RWE Americas, das Unternehmen zum Jahresende verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

EVOTEC

Evotec und Bristol Myers Squibb haben in ihrer Partnerschaft zur Protein-Degradation eine zweite Freigabe der US-Arzneimittelbehörde FDA erreicht, der freigegebene Wirkstoffkandidat soll 2027 in eine Phase-1-Studie eintreten.

MEDIOS

legt ein neues Aktienrückkaufprogramm auf über bis zu 19 Millionen Euro bzw. bis zu 1,5 Millionen Aktien, entsprechend rund 5,88 Prozent des Grundkapitals.

BAE SYSTEMS

prüft nach eigenen Angaben Optionen zum Abbau von bis zu 1.070 Stellen in Großbritannien. Damit will das Unternehmen seine Geschäftsabläufe schlanker und wettbewerbsfähiger gestalten.

PALO ALTO NETWORKS

hat im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 482 (Vorjahr: 334) Millionen Dollar erzielt. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,05 (Analysten: 0,97) Dollar. Der Umsatz kletterte um 39 Prozent auf 3,45 (Analysten: 3,31) Milliarden Dollar. Zudem übernimmt der Cybersicherheitskonzern das von ehemaligen OpenAI-Forschern gegründete KI-Startup Applied Compute für 4,5 Milliarden Dollar in einer reinen Aktientransaktion. Palo Alto Networks hob außerdem die Jahresprognose an.

NOVARTIS

prognostiziert ein stetiges Umsatzwachstum bis 2031. Der Konzern verweist dabei auf den Schwung durch bereits auf dem Markt befindliche Medikamente sowie anstehende Markteinführungen. Novartis erwartet von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent, bereinigt um Wechselkurseffekte. Zuvor waren 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden. Novartis hob zugleich die Spitzenumsatzerwartungen für die Schlüsselmedikamente Kesimpta, Scemblix und Leqvio an. Novartis sieht sich weiterhin auf Kurs, bis 2029 wieder eine bereinigte operative Gewinnmarge von über 40 Prozent zu erreichen.

===

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2026 01:40 ET (06:40 GMT)