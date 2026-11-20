+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0987 +0,2 0,0021 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,83 -0,2 -0,2900 175,1200 175,2300

EUR/CHF 0,9247 -0,1 -0,0008 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,8377 +0,0 0,0001 0,8376 0,8375

USD/JPY 159,1 -0,4 -0,5700 159,6700 159,6600

GBP/USD 1,3111 +0,2 0,0025 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,6692 +0,0 0,0027 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,6719 -0,3 -0,0215 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6675 +0,3 0,0019 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 61.800,76 +0,5 298,16 61.502,60 62.297,86

Nach einem volatilen Handelsverlauf mit einer anfänglichen Euro-Erholung und dann wieder -Abschwächung ging der Euro mit 1,0968 Dollar insgesamt wenig verändert aus dem Tag. Der Dollar hielt sich damit in der Nähe des jüngst erreichten 19-Monatshochs, weiter gestützt von der Erwartung steigender US-Leitzinsen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.553,14 -1,9 -68,56 3.621,70

Silber 41,96 -1,8 -0,78 42,74

Platin 1.312,47 -2,4 -31,78 1.344,25

Der Goldpreis setzte im US-Handel seine Abwärtsbewegung fort, weil höher erwartete Marktzinsen das Edelmetall als Anlage weniger attraktiv machen. Daneben belastete der feste Dollar. Die Feinunze gab um 3,6 Prozent nach auf 3.605 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,00 +1,0 0,79 83,21

Brent/ICE 92,57 +0,6 0,59 91,98

Brent-Öl verteuerte sich um rund 1 Prozent auf 92,72 Dollar. Händler verwiesen auf iranischen Angaben, wonach erneut zwei Supertanker in der Meerenge von Hormus auf Seeminen gelaufen seien.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Geldpolitik

China hat seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Der einjährige Leitzins (Loan Prime Rate, LPR) verharrte bei 3,0 Prozent, der fünfjährige bei 3,5 Prozent.

GROßBRITANNIEN - Konjunktur

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich im November leicht erholt. Die Research-Gruppe GfK teilte mit, dass der Konsumklimaindikator im Monatsvergleich um 2 Punkte auf minus 22 Punkte gestiegen ist.

JAPAN - Inflation

Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Der Oktoberwert entsprach nahezu den Erwartungen: Eine von dem Datenanbieter Quick durchgeführte Umfrage unter Ökonomen hatte einen Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert.

EVONIK

Die Entscheidung von BASF, die Bemühungen um eine Übernahme des deutschen Chemiekonzerns aufzugeben, beseitigt nach den Worten des Interims-Vorstandsvorsitzenden von Evonik Industries, Claus Rettig, eine Quelle der Unsicherheit für die Mitarbeiter. BASF hatte am Donnerstag entschieden, das Werben um Evonik einzustellen, nachdem zwei Barangebote abgelehnt worden waren.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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November 20, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)