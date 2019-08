MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Flughafen Frankfurt hat im Juli über 6,9 Millionen Passagiere abgefertigt, das ist ein Zuwachs um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des Jahres stieg die Zahl der Fluggäste um 2,6 Prozent auf 40,6 Millionen.

hat im zweiten Quartal 2019 dank eines Wachstums bei Kundenzahlen und Bestellungen ihren Umsatz kräftig gesteigert und wird für das Gesamtjahr optimistischer. Der Kochboxenversender war dabei auf bereinigter EBITDA-Ebene erstmals profitabel und konnte unter dem Strich seine Verluste erheblich eindämmen.

verkauft ihr Geschäft mit Chromchemikalien an den chinesischen Hersteller für Lederchemikalien Brother Enterprises. Details zum Verkaufspreis nannte Lanxess nicht; die Sparte erwirtschafte einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro.

will nach dem Übernahmeangebot der AMS AG Fusionsverhandlungen mit den Österreichern aufnehmen. Der Lichttechnikkonzern aus München stellt aber Bedingungen dafür, dass es zu einem Zusammenschluss mit dem Sensorhersteller kommt. Neben dem Angebotspreis und dem Finanzierungskonzept von AMS benötige Osram auch ein stabiles Umfeld für die weitere Transformation zu einem halbleiterbasierten Hightech-Photonik-Unternehmen.

Voltabox senkt die Umsatz- und Ertragsprognose für das laufende Geschäftsjahr drastisch, was auch die Muttergesellschaft Paragon zu einem entsprechenden Schritt zwingt. Voltabox begründete die Gewinnwarnung mit der teilweisen Verschiebung eines Großauftrags in das Jahr 2020 und der Umstellung eines wichtigen Zell-Lieferanten auf die neueste Technologie, was bei Voltabox in Teilbereichen zu einer vorübergehenden Produktionsunterbrechung führe.

erwartet 2019 deutlich schwächere Zahlen als 2018. Grund sei unter anderem ein Millionengewinn, den ein Kunde einer Minderheitsbeteiligung des Glücksspielanbieters eingestrichen habe.

