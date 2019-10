MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im vierten Geschäftsquartal gezeigt, dass der Konzern Wachstum liefern kann, auch wenn sein wichtiges iPhone-Geschäft rückläufig ist. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 64,04 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach sogenannten Wearables und Diensten wie Apples Musik-Streaming-Abonnements und mobiler Bezahlung konnte den Rückgang der iPhone-Verkäufe um 9,2 Prozent im Quartal ausgleichen. Der Gewinn sank dagegen um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Apple 3,03 Dollar, mehr als Analysten mit 2,83 Dollar erwartet hatten. Für das erste Geschäftsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 85,5 und 89,5 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 84,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

BOEING

Neues Problem für den US-Flugzeugbauer: Wegen Rissen an einem Bauteil des Modells Boeing 737NG können aus Sicherheitsgründen derzeit bis zu 50 Maschinen nicht abheben.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal netto 6,09 Milliarden Dollar verdient, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit 5,14 Milliarden je Aktie waren dies 2,12 (1,76) Dollar. Den Umsatz verbesserte das soziale Netzwerk von 13,73 Milliarden um 29 Prozent auf 17,654 Milliarden Dollar. Facebook übertraf damit auf ganzer Linie die Analystenschätzungen von 1,91 Dollar je Aktie Gewinn bzw. 17,4 Milliarden Dollar Umsatz.

STARBUCKS

Der Kaffeehausbetreiber hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem stärkeren Geschäft in den USA profitiert und stellt für 2019/20 weiteres Wachstum in Aussicht. In den drei Monaten per Ende September stieg der Konzernumsatz um 7 Prozent. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Einnahmen um 5 Prozent. Hier hatten Analysten gemäß einem von Metrix erhobenen Konsens nur 4 Prozent erwartet.

SAMSUNG ELECTRONICS

Die südkoreanische Gesellschaft hat im dritten Quartal 2019 die fallenden Chippreise deutlich zu spüren bekommen und einen Gewinneinbruch von 52 Prozent verbucht. Auch das Wachstum in den Geschäftsbereichen mit Handys und Displays konnte dies nicht ausgleichen, denn Samsung generiert den Großteil seiner Gewinne mit den Speicherchips. Das Nettoergebnis sank im Jahresvergleich auf 6,3 Billionen Won (umgerechnet 4,9 Milliarden Euro), der Konzernumsatz fiel nach endgültigen Angaben um 5,3 Prozent auf 62 Billionen Won.

