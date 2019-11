MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

- * fortgeführte Geschäfte

OSRAM / AMS

Nach dem Abschluss einer umfangreichen Vereinbarung zum Zusammenschluss von Osram mit AMS empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern die Annahme des laufenden zweiten Übernahmeangebotes. In einer Mitteilung von Osram heißt es, zum angebotenen Preis von 41 Euro je Aktie sei der Lichtkonzern angemessen bewertet.

EVOTEC

wird nach einem operativ starken dritten Quartal zuversichtlicher für das laufende Jahr. Das im Unternehmen hob seine Prognose für den operativen Gewinn an und bestätigte den Ausblick für Umsatzwachstum sowie Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Evotec hat für das dritte Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Umsatz 114 +15% 108 +9% 99

EBITDA bereinigt 35 +16% -- -- 30

Ergebnis nach Steuern 12 -64% 9,6 -72% 34

Ergebnis je Aktie 0,08 -65% 0,07 -70% 0,23

TAKKT

Der Büroausstatter stellt sich neu auf, um die Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum zu schaffen. Im Rahmen der neuen Konzernstruktur "Takkt 4.0" will sich das SDAX-Unternehmen künftig auf zwei Geschäftsmodelle konzentrieren.

CODON

hat seine am 21. Oktober beschlossene Kapitalerhöhung abgeschlossen und gut 2,5 Millionen neue Aktien platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 5,9 Millionen Euro.

AB INBEV

Der Brauereikonzern verstärkt sich mit einer Übernahme im Markt für Craft-Bier. Der Konzern übernimmt die noch ausstehenden Anteile an der Craft Brew Alliance. Der Deal bewertet das Unternehmen mit rund 321 Millionen US-Dollar. AB Inbev hält bereits 31,2 Prozent an Craft Brew. Die restlichen Anteile will der Konzern für 16,50 Dollar das Stück übernehmen.

BOEING

hat die Wiederaufnahme des Flugverkehrs seiner 737-MAX-Maschinen verschoben. Das Unternehmen geht nach eigenen Angaben vom Montag davon aus, dass der kommerzielle Einsatz der Flugzeuge ab Januar wieder möglich sein wird. Zuvor hatte Boeing eine Wiederaufnahme des Einsatzes im Dezember geplant.

MERCK & CO

hat in der EU die Zulassung für seinen Impfstoff gegen die Ebola-Infektion erhalten. Die Produktion des Impfstoffs "Ervebo" könne nun in Deutschland beginnen, dieser werde ab dem dritten Quartal 2020 verfügbar sein, teilte Merck mit.

T-MOBILE

Der US-Büroraumanbieter Wework will offenbar den CEO von T-Mobile US abwerben. Wework spreche mit John Legere über einen Wechsel an die Unternehmensspitze des angeschlagenen Startup, sagten mit der Sache vertraute Personen.

