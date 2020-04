MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Umsatz 37.223 -6% k.A. -- 33.821 -15% 39.698

EBIT 617 -78% 617 -78% 648 -77% 2.798

EBIT bereinigt 719 -69% 719 -69% 706 -69% 2.310

Erg nach Steuern/Dritten 94 -96% k.A. -- 467 -78% 2.095

Erg je Aktie 0,09 -95% k.A. -- 0,46 -77% 1,96

EBIT ber Mercedes-Benz 603 -56% 603 -56% -- -- 1.372

EBIT ber Trucks & Buses 247 -55% 247 -55% -- -- 553

EBIT ber Mobility 58 -88% 58 -88% -- -- 491

EBIT ber Überleitungen -189 -- k.A. -- -- -- -106

Free Cashflow Ind.ber.-2.316 +14% -2.300 -- -- -- -2.039

Nettoindustrieliq. 9.262 -16% 9.300 -15% -- -- 10.997

Free Cashflow Ind. -1.862 -5% -1.900 -- -- -- -1.960

DEUTSCHE BANK

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET* VORAB PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj BERICHTET* 1Q20 ggVj 1Q19

Erträge 6.350 -0% 6.400 5.669 -11% 6.351

Erträge Sales & Trading (FIC) 1.854 +13% -- 1.677 +2% 1.642

Erträge Investmentbank 2.339 +18% -- 1.970 -1% 1.988

Zinsunabhängige Aufwendungen 5.638 -5% 5.600 5.571 -6% 5.919

Zinsüberschuss 3.251 -3% -- -- -- 3.355

Kosten bereinigt 5.536 -7% -- 5.370 -9% 5.930

Risikovorsorge 506 +261% 506 345 +146% 140

Ergebnis vor Steuern 206 -29% 206 -248 -- 292

Ergebnis nach Steuern 66 -67% 66 -338 -- 201

Ergebnis nach Steuern/Dritten 43 -76% -- -370 -- 178

Ergebnis je Aktie verwässert 0,02 -75% -- -0,20

COVESTRO

hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj Zahl 1Q19

Umsatz 2.783 -12% 2.746 -14% 14 3.175

EBITDA 254 -43% 233 -47% 13 442

Ergebnis nach Steuern/Dritten 20 -89% 17 -91% 11 179

Ergebnis je Aktie 0,11 -89% 0,09 -91% 11 0,98

Free Cashflow operativ -249 -- -- -- -- -45

RHÖN-KLINIKUM

Der Streit bei Rhön-Klinikum zwischen den beiden Großaktionären geht weiter. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es der Forderung des größten Aktionärs Asklepios, eine Hauptversammlung einzuberufen, vollständig entsprochen. Der zuvor erfolgten Forderung einer außerordentlichen Hauptversammlung des Aktionärs B. Braun werde man nur teilweise entsprechen.

TLG IMMOBILIEN

verschiebt die ursprünglich für den 26. Mai vorgesehene Hauptversammlung aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie. Der neue Termin für die Hauptversammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, wie das Unternehmen mitteilte.

AIRBUS

hat im ersten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem weltweiten Einbruch der Luftfahrtbranche geführt, und viele Fluggesellschaften wollen ihre Aufträge bei Airbus verschieben oder stornieren. Die Jahresprognose und den Dividendenvorschlag hatte der Konzern bereits am 23. März zurückgezogen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft würden weiterhin bewertet. Angesichts der begrenzten Visibilität, insbesondere im Hinblick auf die möglichen Auslieferungen, werde noch keine neue Prognose gegeben. Airbus hat für das erste Quartal folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

1. QUARTAL* 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Umsatz 10.631 -15% 10.454 -17% 12.549

EBIT bereinigt 281 -49% 246 -55% 549

EBIT 79 -56% 231 +28% 181

Ergebnis nach Steuern/Dritten -481 -- 123 +208% 40

Ergebnis je Aktie -0,61 -- 0,16 +220% 0,05

Free Cash Flow** -8.030 -- -8.271 -- -4.341

* am 23. März hat das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgenommen

** vor M&A und Customer Financing

AUSTRIAN AIRLINES

hat wegen der Auswirkungen der Corona-Krise vom österreichischen Staat Hilfen in Höhe von 767 Millionen Euro beantragt. Ein großer Teil der Summe bestehe aus Krediten, der andere Teil aus Zuschüssen, sagte der Sprecher der Lufthansa-Tochter, Peter Thier, am Dienstag der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Wieviel der Hilfen als Zuschüsse fließen werden, sei noch Gegenstand von Verhandlungen.

BRITISH AIRWAYS

hat erhebliche Einschnitte bei den Beschäftigten infolge der Corona-Auswirkungen angekündigt. Bis zu 12.000 Stellen könnten im Zuge einer Umstrukturierung gestrichen werden, kündigte die Fluggesellschaft. Damit könnte mehr als ein Viertel der Jobs wegfallen.

CARREFOUR

Der Handelskonzern hat im ersten Quartal von der pandemiegetriebenen Nachfrage und einem starken E-Commerce-Geschäft profitiert und die Ziele des Restrukturierungsplans "Carrefour 2022" bestätigt. Der Umsatz stieg, vor der Anwendung der Rechnungslegung IAS 29, auf 19,45 Milliarden Euro von 18,82 Milliarden im Vorjahreszeitraum, getragen von einem sprunghaften Anstieg um 45 Prozent bei den Online-Verkäufen.

TELEKOM AUSTRIA

hat im ersten Quartal sowohl die Umsatzerlöse als auch das Ergebnis leicht gesteigert. Den Ausblick für das laufende Jahr setzte der Konzern wegen der Unsicherheiten aus. Für eine genaue Einschätzung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sei es noch zu früh, so der Telekommunikationskonzern. An der geplanten Dividendenerhöhung für 2019 hält Telekom Austria fest, schließt aber eine Anpassung nicht grundsätzlich aus.

ALPHABET

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im ersten Quartal einen Umsatzsprung erzielt, gleichzeitig aber vor rückläufigen Werbeeinnahmen wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie gewarnt. Die Werbeeinnahmen hätten sich deutlich abgeschwächt, teilte der US-Konzern mit. Im letzten Monat des Quartals seien diese Erlöse plötzlich und massiv gesunken, erklärte CEO Sundar Pichai.

ADVANCED MICRO DEVICES

Der US-Chiphersteller hat im ersten Quartal deutlich mehr umgesetzt und einen Gewinnsprung erzielt. Den Ausblick für das Gesamtjahr nahm der Konzern allerdings wegen einer erwartet schwächeren Nachfrage im zweiten Halbjahr infolge der Corona-Pandemie etwas zurück.

BOEING

Der Skandal um die Flugzeugabstürze der 737 Max könnte den Flugzeugbauer noch teurer zu stehen kommen als bislang erwartet. Dem Konzern drohten straf- und zivilrechtliche Ermittlungen wegen der jahrelangen und weitreichenden Versäumnisse bei der Qualitätskontrolle der Fertigung dieses Modells. Für diese könnte Boeing möglicherweise stärker rechtlich haftbar gemacht werden, als Branchenvertreter und Politiker bisher in Aussicht gestellt hatten, so mit der Sache vertraute Personen.

FORD

hat im ersten Quartal wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie einen Milliardenverlust verzeichnet. Wie der US-Autokonzern mitteilte, liegt der Fehlbetrag bei 1,99 Milliarden US-Dollar oder 0,50 Dollar je Aktie. Der Umsatz brach um 15 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar ein.

MONDELEZ

hat im ersten Quartal dank einer starken Nachfragen der Verbraucher in den USA und Europa angesichts der Corona-Pandemie mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Angesichts des unsicheren Umfelds zog der Snackhersteller aber seinen Ausblick für dieses Jahr zurück.

PFIZER

Der US-Pharmakonzern macht Hoffnung auf die Genehmigung für einen Corona-Impfstoff noch 2020. Auf Notfallbasis könnte ein Impfstoff gegen das Coronavirus im Herbst bereit stehen, sofern er sich bei Tests als sicher erweise, kündigte die Pfizer Inc am Dienstag an. Die Tests des Impfstoffs, die in Deutschland bereits begonnen haben, könnten in den USA nächste Woche starten, wenn die Gesundheitsbehörden zustimmten, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla in einem Interview. Die Ergebnisse der Studie könnten dann nächsten Monat vorliegen.

SAMSUNG

hat im ersten Quartal trotz der gesteigerten Nachfrage nach seinen Speicherchips einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Zudem warnte der südkoreanische Konzern, dass die Corona-Pandemie den Gewinn im Jahresverlauf belasten werde.

