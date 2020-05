MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Deutschland und neun weitere europäische Länder haben ihr Bedauern über den von US-Präsident Donald Trump angekündigten geplanten Ausstieg der USA aus dem Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" ausgedrückt und ihr Festhalten an dem Abkommen mit Russland betont. Moskau kündigte derweil an, das Abkommen auch nach einem Rückzug der USA weiter einzuhalten.

LUFTHANSA

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat versichert, dass die geplante Staatsbeteiligung an der Lufthansa nur vorübergehend sein soll. "Der Staat wird sich so schnell wie möglich wieder zurückziehen, damit die Lufthansa dann alleine zurechtkommt", sagte Altmaier der Saarbrücker Zeitung.

Das Unternehmen baut sein Streckennetz ab Juni wieder aus. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, werden in der zweiten Monatshälfte allein aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen, darunter Heraklion auf Kreta, Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Mallorca wird ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen. Mit dem neuen Juni-Flugplan würden insgesamt 80 weitere Flugzeuge reaktiviert, damit seien ab dem 1. Juni konzernweit dann wieder 160 von insgesamt 760 Maschinen im Einsatz.

ENCAVIS

baut bei mehreren Solarparks ihren Anteilsbesitz auf 100 Prozent aus. Damit folge man der Konzernstrategie, wonach man möglichst der alleinige Eigentümer aller Solarparks im Portfolio sein wolle, teilte das Unternehmen mit.

TUI

Vorstandschef Fritz Joussen hat angesichts des Einbruchs der Tourismusbranche infolge der Coronakrise einen Rettungsschirm für Reisebüros gefordert. "Viele mittelständische Betriebe halten das nicht mehr lange durch", sagte Joussen der Rheinischen Post.

NISSAN/RENAULT

Die Allianz von Renault und Nissan Motor will laut Kreisen in dieser Woche Kostensenkungen in Milliardenhöhe bekannt geben. Nissan wolle die Kapazität um eine weitere Million Fahrzeuge reduzieren, sagten mit den Plänen vertraute Personen. Mit diesen Schritten wird die von Carlos Ghosn, dem ehemaligen Chef beider Konzerne, vorangetriebene Wachstumsstrategie wieder zurückgedreht. Ghosn hatte für die beiden Autobauer das Ziel ausgegeben, bis 2022 rund 14 Millionen Autos zu verkaufen. Nun liege das Ziel näher an 10 Millionen, sagten die Informanten. "Die Situation ist unhaltbar geworden", sagte eine Renault nahestehende Person.

KÜHNE

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne rechnet mit weitreichenden Folgen der Coronakrise für seinen Konzern. "Es könnte sein, dass die Gruppe am Ende 20 bis 25 Prozent weniger Mitarbeiter haben wird als vorher", sagte Kühne im Gespräch mit der Welt.

HERTZ

Der von der Coronakrise schwer gebeutelte Mietwagenriese Hertz hat in den USA und in Kanada Insolvenz angemeldet.

===

May 25, 2020