MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

KNORR-BREMSE

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q20 ggVj 1Q19

Auftragseingang 1.588 -16% 1.237 -35% 1.893

Umsatz 1.628 -7% 1.556 -11% 1.755

EBITDA 290 -13% 264 -21% 334

EBIT 224 -18% 203 -26% 275

Ergebnis nach Steuern/Dritten 134 -26% -- -- 182

Ergebnis je Aktie 0,83 -27% 0,73 -35% 1,13

Operating Cashflow 3,5 -96% -- -- 89

Free Cashflow -61 -- -- -- 32

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

LPKF

Die Bantleon-Gruppe und die German Technology AG wollen ihre Beteiligung an der LPKF Laser & Electronics AG verkaufen. Wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte, haben beide Anteilseigner ihre Absicht kundgetan, insgesamt bis zu 7.006.488 LPKF-Aktien über den Kapitalmarkt zu veräußern, was einem Anteil am Grundkapital von bis zu 28,6 Prozent entspreche.

MEDIGENE

senkt ihre Kosten in der Forschung und Entwicklung. Die Geschäftsführung hat ihre bisherige Prognose für das laufende Jahr angepasst, wobei verringerte Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu einem niedrigeren EBITDA-Verlust führen sollten.

NORDEX

Der Windanlagenbauer hat vom Stromversorger Innogy den Auftrag erhalten, den Windpark "Jüchen A44n" mit sechs Anlagen auf je 164 Meter Nabenhöhe auszustatten.

ROCHE

hat eine klinische Studie der Phase 3 mit den eigenen Medikamenten Actemra/Roactemra gestartet. Untersucht werden soll die Wirksamkeit der Mittel in Kombination mit Remdesivir des Wettbewerbers Gilead bei Patienten mit schwerer Lungenentzündung, hervorgerufen durch den Corona-Virus. Ergebnisse der Covid-19-Studie sollen im Sommer vorliegen, teilte der schweizerische Pharmakonzern mit.

LOGITECH

geht davon aus, die Dividende dieses Jahr um 10 Prozent erhöhen zu können. Zudem legte der Hersteller von Computerzubehör ein Aktienrückkaufprogramm auf.

BOEING

Boeing hat die Produktion der einem weltweiten Flugverbot unterliegenden 737 Max wieder aufgenommen. Die Herstellung des Passagierflugzeugs in der Fabrik in Renton im US-Bundesstaat Washington sei auf "niedrigem" Niveau wieder angelaufen, teilte der krisengeschüttelte Konzern mit. Die Produktion der 737 Max war seit Januar ausgesetzt gewesen.

HP

Der Computer- und Druckerhersteller HP hat im zweiten Quartal unter der schwächelnden Nachfrage nach Druckern und Desktop-Computern gelitten. Dagegen waren Laptops gefragt. In den drei Monaten per Ende April fiel der Nettogewinn um 2,3 Prozent auf 764 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 51 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 44 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel um 11 Prozent auf 12,47 Milliarden Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 13,9 Milliarden Dollar gerechnet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 01:47 ET (05:47 GMT)