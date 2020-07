MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Meinungsverschiedenheiten zwischen führenden Vertretern der Federal Reserve und des US-Finanzministeriums in den vergangenen Monaten haben den Start ihres Kreditprogramms für kleine und mittlere Unternehmen verlangsamt. Wie aktuelle und ehemalige Regierungsbeamte sagen, konzentrierten sich die Meinungsverschiedenheiten darauf, wie die Kreditbedingungen des 600 Milliarden Dollar schweren sogenannten Main Street Lending Program gestaltet werden sollten, um Unternehmen bereits in der Frühphase der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

STAATSBEDEILIGUNGEN - DEUTSCHLAND

Der deutsche Staat wird sich nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in der Corona-Krise nach der Lufthansa noch an weiteren existenzgefährdeten Unternehmen beteiligen. Bei der Lufthansa werde der Staat einen möglichen Stellenabbau nicht blockieren, sagte der Minister der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ - Samstagsausgabe).

Für die Beteiligung an der Commerzbank forderte er eine Entscheidung im kommenden Jahr. "Ich sehe eine gute Chance, dass sich die Situation der Commerzbank bis dahin stabilisieren wird."

FLÜCHTLINGSPOLITIK EU / TÜRKEI

Die EU will die Türkei bei der Versorgung von Flüchtlingen mit weiteren knapp 500 Millionen Euro unterstützen. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission hätten das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zugestimmt, wie die Kommission am Freitag mitteilte. Die Gelder sollen unabhängig von den sechs Milliarden Euro gezahlt werden, die die EU der Türkei im Rahmen des Flüchtlingsabkommens von 2016 zugesagt hatte.

POLITIK EU / UNGARN

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit einem Veto in den EU-Haushaltsverhandlungen gedroht, wenn Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden sollen. Jeder Versuch, die Frage der Rechtsstaatlichkeit mit den EU-Finanzen zu verknüpfen, "würde unweigerlich zu einer politischen Auseinandersetzung führen", sagte Orban am Freitag im ungarischen Radio. "Wenn beides miteinander verwechselt würde, gäbe es keine Wiederbelebung der Wirtschaft und keinen Haushalt."

DEUTSCHE BANK

In der Deutschen Bank wächst die Zahl der Kunden, die wegen der Coronakrise ihre Kredite nicht bedienen. "Wir haben bislang insgesamt etwa 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der Postbank erhalten", sagte der stellvertretende Vorstandschef Karl von Rohr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Das ist ein einstelliger Prozentsatz unseres gesamten Kreditportfolios." Die Zahl steige weiter, jedoch deutlich langsamer als noch im Frühjahr. Die vorübergehende Stundung von Krediten ist in der Coronakrise gesetzlich ermöglicht worden.

DEUTSCHE WOHNEN

setzt beim Wachstum auf höhere Immobilienbewertungen und eine Ausweitung der Projektentwicklung. Es sei geplant, in den kommenden zehn Jahren mehr als 3 Milliarden Euro in den Neubau von Wohn-, Pflege- und Büroimmobilien zu investieren, sagte Finanzvorstand Philip Grosse im Interview mit der Börsen-Zeitung. Bis 2025 wolle der Konzern Wohnraum für 10.000 Menschen schaffen.

VOLKSWAGEN / SKODA

Die tschechische VW-Tochter Skoda will trotz Corona-bedingten Ausfällen ein positives Jahresergebnis erreichen. "Durch den 39-tägigen Produktionsstopp haben wir mehr als 100.000 Fahrzeuge nicht produzieren können", sagte der scheidende Skoda-Vorstandschef Bernhard Maier im Interview mit der Automobilwoche. "Dennoch wollen wir dieses schwierige Geschäftsjahr mit einem finanziellen Plus abschließen. Das wichtigste Ziel ist, das Unternehmen wirtschaftlich gesund durch diese Krise zu steuern."

VOLKSWAGEN / ABGASSKANDAL

Der im Zusammenhang mit dem Abgasskandal in den USA inhaftierte ehemalige VW-Manager Oliver Schmidt soll laut einem Zeitungsbericht nach Deutschland überstellt werden. Zu der Auslieferung finde am Donnerstag eine Anhörung vor einem Bezirksgericht in Detroit im US-Bundesstaat Michigan statt, berichtete die Westfalenpost (Montagsausgabe) unter Berufung auf den Anwalt Alexander Sättele, der Schmidt vertritt.

WIRECARD

Die Leitung der Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat den Fall Wirecard offenbar erst kurz vor dem Zusammenbruch des Unternehmens zur Chefsache gemacht und sich in die Krisengespräche mit dem Management eingeschaltet. Das geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf Anfragen der Bundestagsfraktionen von Grünen und Linken hervor, die der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vorliegt.

EON

trennt sich von dem über Innogy übernommenen Strom- und Gasgeschäft für Endkunden in Tschechien. Käufer sei die ungarische MVM Gruppe, teilte Eon am Samstag mit, nannte aber keinen Kaufpreis. Der Vollzug wird bis Jahresende erwartet, bedarf aber noch der Zustimmung der Europäischen Kommission.

FRAPORT

Die Corona-Pandemie hat den Flugverkehr in Frankfurt auch im Juni erheblich eingeschränkt, zum Monatsende kam es jedoch zu einer leichten Belebung. Der größte deutsche Flughafen wurde von 599.314 Passagieren genutzt, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat um 90,9 Prozent, wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr sank das Passagieraufkommen um 63,4 Prozent.

QIAGEN

Der rund 3 Prozent der Qiagen-Aktien verwaltende Investmentmanager Davidson Kempner hält das Unternehmen bei der laufenden Offerte des US-Laborausstatters Thermo Fisher für massiv unterbewertet. Ein Preis von 50 Euro je Aktie wäre ein fairer Wert für Qiagen als Standalone-Unternehmen, heißt es in einem offenen Brief an Management und Aufsichtsrat von Qiagen.

SALZGITTER / THYSSENKRUPP

Der Stahlkonzern Salzgitter zeigt sich aufgeschlossen für Fusionsgespräche mit dem angeschlagenen Konkurrenten Thyssenkrupp. Salzgitter-Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann mahnte in einem Interview mit der Welt am Sonntag aber Bedingungen für einen Zusammenschluss zu einer Deutschen Stahl AG an. "Das ist nur dann eine Option, wenn ein Konzept gefunden würde, das geeignet ist, auch Salzgitter perspektivische Vorteile zu bieten. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Ich möchte jedoch nicht ausschließen, dass es dies eines Tages geben kann."

AMERICAN AIRLINES

hat damit gedroht, einige ihrer Bestellungen für Flugzeuge des Typs 737 Max von Boeing zu stornieren. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, nannten als Hintergrund die Schwierigkeit für die in diesem Jahr auszuliefernden 17 Jets eine Finanzierung sicherzustellen.

ANALOG DEVICES / MAXIM INTEGRATED

Der Halbleiterkonzern Analog Devices will den Wettbewerber Maxim Integrated Products übernehmen. Aus informierten Kreisen hieß es, im Gespräch sei ein Kaufpreis in der Größenordnung von 20 Milliarden US-Dollar. Das wäre einer der größten Fusionen im laufenden Jahr. Analog und Maxim sprechen laut den Insidern über einen Deal, der vollständig in Aktien bezahlt werde und schon im Laufe des Montags abgeschlossen werden könnte. Ein Abschluss sei aber nicht sicher, die Gespräche könnten noch scheitern, hieß es. Maxim wird an der Börse gegenwärtig mit 17 Milliarden Dollar bewertet.

EMIRATES

Die Fluggesellschaft will bis zu 9.000 Angestellte entlassen. 10 Prozent der Stellen seien bereits gestrichen worden, sagte Konzernchef Tim Clark am Samstag der BBC. Insgesamt könnten die Kürzungen demnach bis zu 15 Prozent der Beschäftigten treffen. Emirates sei aber "weniger schlimm" von der Corona-Krise betroffen als andere Fluggesellschaften, sagte Clark.

QUALCOMM

will über seine Tochter Qualcomm Ventures 7,30 Milliarden indische Rupien (umgerechnet 97,1 Millionen US-Dollar) in das indische Telekommunikationsunternehmen Jio Platforms investieren. Wie die Jio-Mutter Reliance Industries mitteilte, bekommt Qualcomm dafür einen Anteil an 0,15 Prozent an Jio Platforms, das Unternehmen werde in der Transaktion mit 4,91 Billionen Rupien bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2020 01:29 ET (05:29 GMT)