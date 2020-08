MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die US-Entwicklerfirma des Videospiels "Fortnite" hat Apple wegen dessen Regeln für Apps verklagt. Epic Games wirft Apple vor, gegen das Wettbewerbsrecht zu verstoßen. Die Firma fordert die Annullierung der Apple-Regeln, wonach App-Entwickler 30 Prozent der Einnahmen, die sie über den App-Store von Apple erzielen, an den Konzern zahlen müssen. Die Klage wurde am selben Tag eingereicht, an dem Apple die App von "Fortnite" aus seinem Store entfernte. Der Konzern reagierte mit der Maßnahme darauf, dass Epic Games in der App ein eigenes Bezahlsystem installiert hatte, um die Nutzer die Bezahlung über den Apple Store umgehen zu lassen.

JOHNSON & JOHNSON

hat Sondierungsgespräche mit der Europäischen Kommission über eine mögliche Lieferung seines Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 an EU-Mitgliedsstaaten geführt. Die Tochter Janssen Pharmaceutica werde nun Vertragsverhandlungen mit der EU-Kommission aufnehmen, die dazu führen könnten, dass Janssen 200 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten, Ad26.COV2.S, zur Verfügung stellt, mit der Option auf den Kauf weiterer 200 Millionen Dosen durch die Kommission, teilte der US-Konzern mit.

