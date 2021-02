MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Einen fulminanten Börsenstart hat das Berliner Spezialchemieunternehmen Atotech an der US-Börse gefeiert. Den Handelstag beendete die Aktie 13,2 Prozent über Ausgabepreis.

Die französische Großbank hat sich zuversichtlich für 2021 gezeigt. Der Konzern rechnet mit höheren Erträgen und einer niedrigeren Risikovorsorge. Im vierten Quartal 2020 schnitt die nach Bilanzsumme größte Bank Frankreichs besser ab als erwartet, was zum Teil dem starken Investmentbanking zu verdanken war. Im vierten Quartal sank der Gewinn um 14 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens aber nur mit 1,21 Milliarden gerechnet.

hat im vergangenen Jahr einen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn verbucht. Der Umsatz ging auf Basis vorläufiger Zahlen um 19 Prozent auf 65 Milliarden Euro zurück.,Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um 5,1 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro. Bereinigt um Einmaleffekte wie Akquisitionen oder Veräußerungen lag das EBITDA bei 17,9 Milliarden und damit im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens und der Zahlen für 2019, so Enel.

hat im vierten Quartal wegen Kosten für einen Rückruf einen Milliardenverlust eingefahren, bereinigt aber mehr verdient als von Analysten erwartet. Zudem gab der US-Autokonzern für das laufende Gesamtjahr einen besseren Ausblick als erwartet. In den drei Monaten verzeichnete die Ford Motor Co einen Verlust vom 2,8 Milliarden US-Dollar. Bereinigt verdiente Ford 1,7 Milliarden Dollar vor Steuern der 34 Cent je Aktie. Analysten hatten laut Factset nur einen Gewinn von 7 Cent erwartet.

Der US-amerikanische Bekleidungskonzern will bis zu 30 Prozent seiner Arbeitsplätze in Nordamerika streichen und auch einige Stellen in Europa und Asien abzubauen.

