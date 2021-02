MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

kehrt im ersten Geschäftsquartal operativ in die schwarzen Zahlen zurück und hebt die Jahresprognose an. Angesichts verbesserter Nachfrage im Werkstoffgeschäft und bei Fahrzeugkomponenten wird nun bei hoch einstelligem Wachstum ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBIT für 2020/21 erwartet, wie der Konzern mitteilte. Bislang hatte Thyssenkrupp einen operativen Verlust in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe und ein niedrig bis mittel einstelliges Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Thyssenkrupp hat für das erste Quartal des Gesachäftsjahres folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Auftragseingang 7.845 +6% k.A. -- 7.429

Umsatz 7.321 -4% 7.923 +4% 7.629

EBIT bereinigt 78 -- -28 -- -185

Ergebnis nach Steuern/Dritten -141 -- k.A. -- -449

Ergebnis je Aktie -0,23 -- k.A. -- -0,72

Free Cashflow vor M&A 32 -- -241 -- -2.407

Sparten:

Umsatz Materials Services 2.368 -12% 2.589 -4% 2.689

Umsatz Industrial Components 621 +14% 552 +2% 544

Umsatz Automotive Technology 1.215 +3% 1.145 -3% 1.182

Umsatz Steel Europe 1.917 +7% 1.931 +7% 1.797

Umsatz Marine Systems 364 -6% 435 +12% 387

Umsatz Multi Tracks 1.200 -17% 1.345 -7% 1.441

Ebit ber Materials Services 5 -55% 11 0% 11

Ebit ber Industrial Components 101 +130% 56 +27% 44

Ebit ber Automotive Technology 109 +137% 53 +15% 46

Ebit ber Steel Europe 20 -- -6,8 -- -127

Ebit ber Marine Systems 5 +400% 5,4 +440% 1

Ebit ber Multi Tracks -111 -- -102 -- -92

NATIXIS

Die Bank BPCE will ein Übernahmeangebot für 29,3 Prozent der Aktien ihrer Tochter Natixis vorlegen. Geboten werden sollen 4 Euro je Aktie inklusive Dividende. BPCE hält bereits die Mehrheit an Natixis. Separat veröffentlichte Natixis Viertquartalszahlen. Das Nettoergebnis fiel auf 323 (371) Millionen Euro. Die Einnahmen konnten mit 2,23 Milliarden Euro knapp gehalten werden.

SOCIETE GENERALE

Die französische Bank hat nach einem besser als erwarteten Schlussquartal 2020 ein Aktienrückkaufprogramm für das vierte Quartal dieses Jahres angekündigt. Ihre Jahresziele hat die Societe Generale SA im vergangenen Jahr erreicht.

TELEKOM AUSTRIA

hat zwar im vierten Quartal mit 1,186 Milliarden Euro 1,2 Prozent weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor, vor Restrukturierungsaufwendungen erhöhte sich das EBITDA aber um 2,8 Prozent auf 387 Millionen Euro. Netto stieg der Gewinn um 22,4 Prozent auf 43,2 Millionen Euro. 2021 soll der Umsatz um 1 Prozent steigen. Die Dividende für 2020 will Telekom Austria auf 25 (23) Cent je Aktie erhöhen.

THALES ALENIA SPACE

hat vom kanadischen Satellitenbetreiber Telesat einen Auftrag im Volumen im Umfang von 3 Milliarden Dollar erhalten.

TOYOTA

Beim japanischen Autobauer setzt sich die Erholung nach den pandemiebedingt schwachen Ergebnissen fort. Der Konzern steigerte den Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich und erhöhte seine Prognosen für Absatz, Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr per Ende März.

TWITTER

hat das zweite mal in seiner Unternehmensgeschichte ein Quartal mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar abgeschlossen. Der Kurznachrichtendienst steigerte die Einnahmen im vierten Quartal um 28 Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar und übertraf damit zugleich die Konsensschätzung vom 1,18 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 222 Millionen Dollar oder 29 Cent je Aktie und traf damit die Factset-Analystenschätzung genau. Auf bereinigter Basis verdiente Twitter 38 Cent je Aktie.

