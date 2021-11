MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

sieht sich nach Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Quartal 2021 und einer "sichtbaren Erholung" in den ersten neun Monaten auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Für 2022 plant Deutschlands größte Optikerkette zweistellige Wachstumsraten bei Außen- und Konzernumsatz sowie die Erschließung von mindestens einem neuen Markt. Im dritten Quartal stieg der Gewinn vor Steuern um 5 Prozent auf 85,4 Millionen Euro. Er übertraf die 82 Millionen Euro, die Analysten in einem Konsens von S&P Global Intelligence im Schnitt geschätzt haben. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein leichter Gewinnanstieg auf 54,5 (Vorjahr 53,6) Millionen Euro bzw. 0,65 (Vorjahr 0,64) Euro je Aktie. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 460,8 Millionen Euro steigern, er lag leicht unterhalb der von den Analysten geschätzten 462 Millionen Euro.

K+S

will sich künftig auf sein Geschäft mit Düngemitteln auf Basis von Kali und Magnesium konzentrieren. Detailliert will die K+S-Führung ihre Pläne ab dem Mittag auf einem Kapitalmarkttag vorstellen. Die neuen Finanzziele sehen überdies vor, dass der Konzern über einen Zyklus von fünf Jahren hinweg seine Kapitalkosten verdient und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent erzielt. Im dritten Quartal lag diese bei 16,2 Prozent.

K+S

Preissteigerungen bei Düngemitteln sowie höhere Absatzmengen haben das Geschäft im dritten Quartal angetrieben.

MORPHOSYS

hat bei der Vorlage von Drittquartalszahlen die Jahresumsatzprognose bekräftigt. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Umsatz von 155 bis 180 Millionen Euro. Die betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich bei 435 bis 465 Millionen Euro liegen.

Die Zahlen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 3Q20

Umsatz 41 +87% -- 22

Operativer Gewinn -82 -- -102 -62

Konzernüberschuss -113 -- -- -65

Ergebnis je Aktie -3,30 -- -2,77 -2,00

STRATEC

hat dank einer fortgesetzt hohen Nachfrage im dritten Quartal seinen Gewinn deutlich erhöht und die Marge verbessert. Die Ende Oktober erhöhte Jahresprognose hat Stratec bekräftigt. Das bereinigte Konzernergebnis wuchs um 47 Prozent auf 12,02 Millionen Euro, das EBITDA kletterte um 42 Prozent auf 17,39 Millionen Euro und die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 25 Prozent von 20,6 Prozent. Stratec hatte bereits Ende Oktober einen Umsatz von 69,65 (Vorjahr: 59,7) Millionen Euro für den Dreimonatszeitraum vermeldet.

NAGARRO

hat die Umsatzprognose für 2021 erneut angehoben und erwartet nun einen Umsatz in der Größenordnung von 525 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen 515 Millionen in Aussicht gestellt.

PATRIZIA IMMOBILIEN

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr präzisiert. Das Unternehmen sieht das operative Ergebnis 2021 nun zwischen 115 und 135 Millionen Euro. Bisher lag die Bandbreite bei 100 bis 145 Millionen Euro.

SLM SOLUTIONS

rechnet 2022 mit einem Umsatzsprung. Zudem soll sich das EBITDA "signifikant" verbessern. Auf Quartalsebene soll im zweiten Halbjahr 2022 ein positives EBITDA erreicht werden. Die Erlöse sollen 2022 mindestens 100 Millionen Euro betragen, was einem Wachstum um mehr als 35 Prozent gegenüber dem für das laufende Jahr erwarteten Umsatz von 71 Millionen Euro entspricht.

VA-Q-TEC

sieht sich nach den ersten neun Monaten auf dem besten Weg, die selbst gesteckten Ziele 2021 zu erreichen. Der Umsatz kletterte in den Monaten Januar bis September um 38 Prozent auf 73,4 Millionen Euro.

VA-Q-TEC

hat eine Barkapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt und das Grundkapital durch die Ausgabe von 325.498 Aktien auf 13,415 Millionen Euro erhöht. Die Aktien wurden zu je 26,10 Euro bei Lupus alpha Asset Management platziert, einem institutionellen, bislang nicht an Va-Q-Tec beteiligten Anleger. Den Emissionserlös bezifferte das Unternehmen vor Provisionen und Kosten auf rund 8,5 Millionen Euro.

BP/AKER

BP und die norwegische Holding Aker trennen sich möglicherweise von einem Teil ihrer Anteile an dem norwegischen Öl- und Gasunternehmen Aker BP. BP und Aker halten derzeit rund 30 bzw. 40 Prozent an Aker BP, und ziehen den Verkauf von Aktien in Erwägung, die rund 5 Prozent der Aker-BP-Aktien entsprechen. Dies soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens geschehen.

ENGIE

hat nach einem guten Ergebnis in den ersten neun Monaten erneut die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben und rechnet mit einem Nettogewinn zwischen 3 und 3,2 Milliarden Euro. Bisher lag die Bandbreite bei 2,5 bis 2,7 Milliarden. Für die ersten neun Monaten berichtete Engie über einen Umsatzsprung von 18 Prozent auf 46,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 23 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro.

ZURICH INSURANCE

Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung beliefen sich im dritten Quartal auf 31,16 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 27,26 Milliarden im Vorjahresquartal. Auf vergleichbarer Basis stiegen sie um 11 Prozent. Das Jahresprämienäquivalent (APE) des Neugeschäfts in der Lebensversicherung stieg auf 2,75 Milliarden Dollar von 2,57 Milliarden im Vorjahr. Trotz der hohen Schadenbelastung rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität im Versicherungsgeschäft.

DISNEY

meldete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 159 Millionen Dollar oder 9 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 39 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt betrug der Gewinn 37 Cent pro Aktie, verglichen mit einem bereinigten Verlust von 20 Cent pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz verbesserte sich auf 18,53 (Vorjahr: 14,71) Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Nettogewinn von 52 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 18,8 Milliarden Dollar erwartet.

TESLA

Gründer und CEO Elon Musk hat in dieser Woche Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar verkauft. Musk hatte zunächst Aktienoptionen ausgeübt, die er als Teil seines Vergütungspakets erhalten hatte, wie aus regulatorischen Mitteilungen hervorgeht.

