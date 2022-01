MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Nord Stream 2 AG hat eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Dem deutschen Energiewirtschaftsgesetz entsprechend solle die neue Gesellschaft Eigentümerin und Betreiberin der Gaspipeline Nord Stream 2 in den deutschen Hoheitsgewässern und der Anlandungsstelle in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern sein.

RHEINMETALL

hat im vergangenen Jahr gute Zahlen geschrieben. "Von der Performance war 2021 unser Rekordjahr", sagte Vorstandschef Armin Papperger der Wirtschaftswoche. "Und 2022 wird beim Umsatz und dem operativen Ergebnis sehr wahrscheinlich noch besser." Wichtigster Grund für das Wachstum sei aus seiner Sicht neben den Sparmaßnahmen der in den vergangenen Monaten stark gestiegene Auftragsbestand.

VERBIO

hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 erneut angehoben. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes und den weiterhin positiven Aussichten in allen Segmenten, besonders hinsichtlich der Nachfrage nach CO2-effizienten Biokraftstoffen, für das Geschäftsjahr 2021/2022 nun von einem ein EBITDA in der Größenordnung von 300 Millionen Euro sowie einer Steigerung des Nettofinanzvermögens auf rund 130 Millionen Euro aus.

IMMOFINANZ

CPI Property hat seine Beteiligung an Immofinanz weiter aufgestockt und für je 22,70 Euro rund 9,413 Millionen Aktien entsprechend 6,81 Prozent des Aktienkapitals erworben. Damit hält die luxemburgische CPI Property Group nach eigenen Angaben nun 35,49 Prozent an Immofinanz. CPI Property kündigte zudem an, das bisherige Angebot über 21,20 Euro je Aktie, das Immofinanz bereits als zu niedrig abgelehnt hat, aufzustocken, um den Wert der jüngsten Anteilsaufstockung widerzuspiegeln.

S-IMMO

Aktionär Evax Holding verlangt nach Angaben von S-IMMO die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der über eine Aufhebung des Höchststimmrechts abgestimmt werden soll. Immo AG kündigte an, dass Vorstand und Aufsichtsrat dieses Verlangen prüfen und über die weitere Vorgehensweise entscheiden werden.

UBS

kauft den automatisierten Vermögensverwalter Wealthfront zu einem Transaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Wealthfront konzentriert sich in erster Linie auf Anleger aus der Generation der "Millennials" und der "Generation Z", verwaltet ein Vermögen von über 27 Milliarden US-Dollar und hat mehr als 470.000 Kunden in den USA.

FACEBOOK

begräbt offenbar seine Krypto-Träume. Die Diem Association, das Konsortium, dass Facebook 2019 gründete, um ein Bitcoin-Zahlungsnetzwerk aufzubauen, werde aufgelöst und verkaufe seine Technologie an eine kleine kalifornische Bank, die Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen für etwa 200 Millionen US-Dollar bediene, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

INTEL

hat im vierten Quartal 2021 zwar mehr umgesetzt, doch ging der Gewinn zurück. Gleichwohl übertraf das Unternehmen die eigenen Ziele ebenso wie die Erwartungen des Marktes. Der Ausblick auf das laufende Quartal war durchwachsen.

TESLA

Der Elektroautobauer hat im vergangenen Jahr trotz der Chipknappheit einen Rekordgewinn erzielt. Bei der Vorlage der Zahlen warnte das Unternehmen jedoch, dass die Lieferkettenprobleme, die der Automobilbranche schon im vergangenen Jahr zu schaffen machten, auch 2022 noch andauern könnten. Tesla hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 87 Prozent mehr als im Jahr 2020. Tesla verzeichnete einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 53,8 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum verdiente das Unternehmen 721 Millionen Dollar; der Umsatz betrug 31,5 Milliarden Dollar. Damit übertraf Tesla die Erwartungen des Marktes.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vierten Quartal von seinem starken Halbleitergeschäft profitiert. Der Konzern erzielte den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte. Zudem überholte Samsung den US-Konzern Intel 2021 als größten Chiphersteller der Welt nach Umsatz.

