MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat den Delisting-Antrag bei der Frankfurter Wertpapierbörse eingereicht und geht davon aus, dass der Vollzug voraussichtlich spätestens Anfang März 2022 wirksam wird.

ABB

hat im Schlussquartal 2021 wieder einen Gewinn erzielt und im Gesamtjahr 2021 seine im Oktober gesenkte Prognose erfüllt. Der Umsatz wuchs trotz gestörter Lieferketten in Teilen des Geschäfts stärker als erwartet. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine um 2 Cent höhere Dividende von 0,82 Franken erhalten. "Wir gehen davon aus, dass die Engpässe in der Lieferkette in der nahen Zukunft andauern werden", sagte CEO Björn Rosengren. "Hervorzuheben ist, dass wir keine ungewöhnlichen Auftragsstornierungen zu verzeichnen hatten, was uns im Hinblick auf den hohen Auftragsbestand von 16,6 Milliarden US-Dollar Sicherheit gibt". Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 16 Prozent. Das EBITA sprang um 20 Prozent auf 988 Millionen Dollar und die EBITA-Marge verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent. Unter dem Strich fuhr ABB einen Konzerngewinn von 2,64 Milliarden Dollar ein.

SIEMENS GAMESA

bekommt einen neuen Chef. Jochen Eickholt, Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft Siemens Energy, wurde per 1.März zum CEO und Nachfolger von Andreas Nauen ernannt. Medien hatten jüngst spekuliert, dass Nauen nach der erneuten Gewinnwarnung von Siemens Gamesa unter Druck geraten würde. Er hatte erst vor anderthalb Jahren die Führung von Siemens Gamesa übernommen, nachdem Markus Tacke nach mehreren Gewinnwarnungen den Posten verloren hatte.

SWATCH

will der Hauptversammlung eine Dividende von 5,50 Franken je Inhaberaktie und 1,10 Franken je Namensaktie vorschlagen. Im vergangenen Jahr hatte Swatch 3,50 Franken je Inhaber- und 0,70 Franken je Namensaktie gezahlt.

META PLATFORMS

Der Facebook-Konzern ist im vierten Quartal dank steigender Werbeeinnahmen zwar kräftig gewachsen. Höhere Kosten, darunter auch Investitionen in das "Metaversum", das CEO Mark Zuckerberg vergangenes Jahr vorstellte, schmälerten jedoch den Gewinn stärker als erwartet. Auch der Ausblick enttäuschte.

OMV

hat von Eurochem eine Offerte für die Sparten Pflanzennährstoffe, Melamin und technischer Stickstoff der Tochter Borealis erhalten. Das Angebot bewertet das Geschäft mit 455 Millionen Euro. OMV hält an Borealis einen Anteil von 75 Prozent.

QUALCOMM

hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der starken Nachfrage nach Halbleitern profitiert. Der Chipkonzern übertraf sowohl mit seinem Ergebnis als auch seinem Ausblick die Erwartungen der Analysten.

T-MOBILE US

ist im vierten Quartal einmal mehr gewachsen. Dagegen sank der Gewinn. Gleichwohl wurden sowohl der eigene Ausblick als auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Der Nettogewinn sank auf 422 (Vj:750) Millionen Dollar. Der Umsatz kletterte um 2,2 Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 21,1 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)