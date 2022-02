MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Pharmariese hat einem Medienbericht zufolge die Produktion seines Corona-Impfstoffes vorerst ausgesetzt. Das Werk im niederländischen Leiden habe die Produktion Ende vergangenen Jahres gestoppt, berichtete die "New York Times". Stattdessen werde dort derzeit ein experimenteller Impfstoff hergestellt. Die Corona-Impfstoffproduktion solle in einigen Monaten wieder aufgenommen werden.

TOYOTA

hat im dritten Geschäftsquartal wegen Lieferengpässen weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber übertroffen. Den Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 per Ende März reduzierte der japanische Autokonzern bei Vorlage der Quartalszahlen. In den drei Monaten sank der Umsatz um 4,5 Prozent auf 7,786 Billionen Yen. Das Nettoergebnis sackte im Quartal per Ende Dezember um 5,6 Prozent auf 791,74 Milliarden Yen ab. Analysten hatten einen Gewinn von nur 623,15 Milliarden Yen erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 01:40 ET (06:40 GMT)