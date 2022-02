MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

gibt ihre Brief- und Paketlogistik-Sparte in neue Hände. Käufer ist der internationale Technologiekonzern Körber, wie Siemens mitteilte. Der Kaufpreis beläuft sich auf 1,15 Milliarden Euro. Im vergangenen Herbst war dazu von der Logistik-Sparte das Geschäft mit Gepäckbändern für Flughäfen abgetrennt worden.

- hat eine Vereinbarung zur Abgabe ihrer 50-prozentigen Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen Valeo Siemens eAutomotive (VSeA) an Valeo getroffen. Der positive Ergebniseffekt von rund 300 Millionen Euro wird im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gebucht.

THYSSENKRUPP

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q21/22 ggVj 1Q20/21

Auftragseingang 10.398 +33% -- -- 7.845

Umsatz 9.023 +23% 8.855 +21% 7.321

EBIT bereinigt 378 +385% 313 +301% 78

Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 -- -- -- -141

Ergebnis je Aktie 0,17 -- -- -- -0,23

Free Cashflow vor M&A -858 -- -723 -- 32

Umsatz Materials Services 3.290 +39% 3.210 +36% 2.368

Umsatz Industrial Components 604 -3% 628 +1% 621

Umsatz Automotive Technology 1.106 -9% 1.094 -10% 1.215

Umsatz Steel Europe 2.669 +39% 2.530 +32% 1.917

Umsatz Marine Systems 377 +4% 450 +24% 364

Umsatz Multi Tracks 1.540 +28% 1.377 +15% 1.200

Ebit ber Materials Services 219 -- 189 -- 5,0

Ebit ber Industrial Components 56 -45% 57 -43% 101

Ebit ber Automotive Technology 38 -65% 35 -68% 109

Ebit ber Steel Europe 124 +520% 107 +436% 20

Ebit ber Marine Systems 6,0 +20% 6,9 +39% 5,0

Ebit ber Multi Tracks -1,0 -- -24 -- -111

AUSBICK 2021/22: Thyssenkrupp betätigt die Prognose für das Geschäftsjahr. Das bereinigte EBIT soll sich zwischen 1,5 und 1,8 Mrd Euro verbessern (Vorjahr: 796 Mio Euro). Für den Free Cashflow vor M&A wird eine signifikante Steigerung in den Bereich eines ausgeglichenen Wertes prognostiziert (Vorjahr: -1,3 Mrd Euro). Für den Jahresüberschuss rechnet Thyssenkrupp mit einem Wert von mindestens 1 Mrd Euro (Vorjahr -25 Mio Euro).

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

BET-AT-HOME.COM

rechnet nach der Einstellung des Angebots von Online-Casino in Österreich, der Verabschiedung eines Restrukturierungsplans sowie der Abwicklung seiner maltesische Tochter im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Einnahmen. Den für 2022 erwarteten Brutto-Wett- und Gamingertrag bezifferte das Unternehmen aus Düsseldorf auf 50 und 60 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird in etwa ausgeglichen bei minus 2 bis plus 2 Millionen Euro prognostiziert. Etwaige Entkonsolidierungseffekte der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd sind dabei noch nicht berücksichtigt.

CREDIT SUISSE

hat im vergangenen Jahr einen höheren Verlust geschrieben als befürchtet. Der Rückgang des Nettoertrags in der Investmentbank im Zusammenhang mit dem Hedgefonds Archegos, der Ausstieg aus dem Primeservices-Geschäft sowie Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten haben der Bank einen den Aktionären zurechenbarer Reinverlust von 1,6 Milliarden Franken eingebrockt. Analysten hatten hier mit einem Fehlbetrag von rund 1 Milliarde Franken gerechnet. Alleine im Schlussquartal lag der Verlust bei 2,01 Milliarden Franken, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Minus von 353 Millionen Franken bilanziert worden war. Der Verlust vor Steuern weitete sich auf 1,58 Milliarden Franken von 88 Millionen Franken aus. Bereinigt um Sonderposten und Archegos erreichten die Schweizer einen Vorsteuergewinn von 328 Millionen Franken, ein Rückgang von 62 Prozent zum Vorjahr.

ILLIAD / VODAFONE

Iliad bietet einem Zeitungsbericht zufolge mehr als 11 Milliarden Euro für die italienischen Aktivitäten des Konkurrenten Vodafone. Wie die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen weiter berichtet, hat sich Iliad neben der Finanzierung bei einer großen europäischen Bank auch die Unterstützung eines Investmentfonds gesichert.

SOCIETE GENERALE

Die französische Bank hat ihren Gewinn im vierten Quartal bei höheren Erträgen stärker als erwartet gesteigert. Die Bank kündigte zudem eine Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm an. Der Nettogewinn stieg auf 1,8 Milliarden Euro von 470 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten mit 1,27 Milliarden gerechnet.

ZURICH INSURANCE

Der Schweizer Versicherer hat den Gewinn vergangenes Jahr kräftig gesteigert und zahlt den Aktionären daher wieder eine höhere Dividende. Zudem präsentierte die Zurich Insurance einen positiven Ausblick: Alle genannten Ziele für dieses Jahr sollen erreicht oder sogar übertroffen werden. Der Betriebsgewinn legte 2021 um 35 Prozent zum Vorjahr auf 5,7 Milliarden US-Dollar zu. Unter dem Strich verdiente Zurich 5,2 Milliarden Dollar und damit 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

WALT DISNEY

hat in seinem ersten Geschäftsquartal mit dem Wachstum bei seinem Streamingdienst Disney+ positiv überrascht. Auf Konzernebene stieg der Gewinn wegen des Themenparkgeschäfts. Der Konzern meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 (0,32) Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 0,74 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 34 Prozent auf 21,82 Milliarden Dollar. Die Aktie verteuerte sich im nachbörslichen Geschäft um knapp 9 Prozent.

UBER

hat im vierten Quartal einen Umsatzsprung um 83 Prozent zum Vorjahr verzeichnet. Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten bis zum 31. Dezember einen Umsatz von 5,78 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung von 5,35 Milliarden US-Dollar der von FactSet befragten Analysten. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinn von 892 Millionen Dollar, der von den Investitionen in die südostasiatischen Unternehmen Grab Holdings Inc. und Aurora Innovation Inc. getragen wurde. Das bereinigte Ebitda in Höhe von 86 Millionen Dollar übertraf die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 67 Millionen Dollar. Die Uber-Aktie legte im nachbörslichen Handel 6 Prozent zu.

