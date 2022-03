MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im vergangenen Jahr ihre drei Mal angehobene Jahresprognose übertroffen. Die Aktionäre sollen am Geschäftserfolg mit einer Dividende von 1,85 Euro je Aktie beteiligt werden, das sind 45 Cent mehr als im Jahr vor. Für das laufende Jahr stellt der Pharma- und Spezialchemiekonzern weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz stieg um 12,3 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Zu diesem Umsatzwachstum haben alle drei Unternehmensbereiche beigetragen. Die wichtigsten Treiber waren der Mitteilung zufolge die Big-3-Geschäfte des Unternehmens - das Process-Solutions-Geschäft von Life Science, neue Healthcare-Produkte und das Semiconductor-Solutions-Geschäft von Electronics. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 13,8 Prozent. Negative Währungskurseffekte schmälerten die Einnahmen um 1,4 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) legte um 17,3 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Nach Steuern verdiente die Merck KGaA 3,07 Milliarden Euro, nach 1,99 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 30,1 Prozent auf 8,72 Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Merck ein starkes organisches Wachstum der Umsatzerlöse und des EBITDA pre, insbesondere getragen von Life Science. Die prognostizierte Wechselkursentwicklung sollte den Umsatz mit 1 bis 4 Prozent und das operative Ergebnis mit 2 bis 5 Prozent positiv beeinflussen. Auch der operative Cash Flow soll stark ansteigen, von 4,616 Milliarden Euro im Jahr 2021.

EVONIK

Bei dem Konzern hat die Entwicklung des operativen Gewinns im vierten Quartal mit dem Umsatzwachstum nicht Schritt gehalten. Die Aktionäre sollen 1,17 Euro Dividende je Anteilsschein erhalten - 2 Cent mehr als im Jahr zuvor. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 4.091 +27% 3.751 +17% 3.212

EBITDA bereinigt 502 +20% 527 +26% 418

EBIT bereinigt 217 +49% 267 +83% 146

Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 +45% 149 +105% 73

Erg nach Steuern/Dritten berei. 224 +96% 177 +55% 114

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,48 +100% 0,38 +58% 0,24

KION

hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen beim Auftragseingang und Umsatz übertroffen. Der operative Gewinn liegt dagegen etwas unter den Prognosen der Analysten. Die Dividende will das Unternehmen laut Mitteilung angesichts des hohen Ergebnisanstiegs mehr als verdreifachen auf 1,50 Euro je Aktie. Hier wurden lediglich 1,16 Euro erwartet.

STRÖER

Der Außenwerbekonzern hat im vergangenen Jahr dank einer starken Nachfrage die eigenen Erwartungen übertroffen. Rückenwind gaben laut Mitteilung die digitale Außenwerbung oder die programmatische Vermarktung von Inhalten. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern erneut mit einem zweistelligen Wachstum. Für das Gesamtjahr 2021 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 1.630 +13% 1.599 +11% 1.442

EBITDA bereinigt 513 +13% 510 +13% 453

Ergebnis nach Steuern bereinigt 170 +35% 158 +26% 126

LUFTHANSA

hat im vierten Quartal ihren Umsatz mehr als verdoppelt und ihren Verlust deutlich verringert. Die wirtschaftliche Erholung will der Airline-Konzern im Jahr 2022 fortsetzen und beschleunigen und erwartet eine weitere Verbesserung des bereinigten EBIT und des bereinigten freien Cashflow im Vergleich zum Vorjahr. Die dramatischen Entwicklungen in der Ukraine und der wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Konflikts sowie verbleibende Unsicherheiten bezüglich des Pandemieverlaufs ließen einen detaillierten Finanzausblick momentan jedoch nicht zu, teilte der Konzern mit. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 5.833 +125% 5.290 +104% 2.594

EBIT bereinigt -271 -- -233 -- -1.290

Ergebnis nach Steuern/Dritten -314 -- -269 -- -1.141

Ergebnis je Aktie -0,45 -- -0,09 -- -2,12

Adjusted Free Cashflow -261 -- -307 -- -1.090

Lufthansa verlängert zudem die Verträge der Vorstandsmitglieder Christina Foerster und Michael Niggemann vorzeitig um jeweils fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2027.

PROSIEBEN

hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Werbemärkte profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn deutlich. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben: Für sie ist eine Dividende von 80 Cent vorgesehen, 31 Cent mehr als im Vorjahr. Prosieben steigerte den Nettogewinn 2021 um knapp zwei Drittel auf 449 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), eine zentrale operative Steuerungsgröße des Konzerns, legte erwartungsgemäß um knapp ein Fünftel auf 840 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro, womit Prosieben die unterjährig mehrfach erhöhte eigene Prognose erfüllte. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst bereitgestellten Konsens einen Umsatz von 4,55 Milliarden Euro prognostiziert.

THALES

Der französische Aerospace- und Rüstungskonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Dividende steigt auf 2,56 von 1,76 Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.

CITIGROUP

drohen in einem "ernsten Stressszenario" in Russland laut Führungskräften Verluste in Höhe von fast 5 Milliarden US-Dollar. Die New Yorker Bank hatte am Montag bekanntgegeben, dass sie zum Ende vergangenen Jahres insgesamt mit etwa 10 Milliarden Dollar in dem Land engagiert ist, einschließlich Krediten an Verbraucher und Unternehmen, Bargeld bei der Zentralbank, Wertpapieren und Investitionen.

