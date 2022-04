MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Ticketvermarkter und Veranstalter hat einen prestigeträchtigen Auftrag an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, liefert er gemeinsam mit France Billet SA, einem von CTS und Fnac Darty betriebenen Gemeinschaftsunternehmen, die Ticketing-Software für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Aus der Vereinbarung mit dem Organisationskomitee erwartet CTS einen Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

SALZGITTER

Der Stahlkonzern hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2022 nach einem starken ersten Quartal angehoben. Auf Basis vorläufiger Zahlen erwirtschaftete der Konzern einen Vorsteuergewinn von 465 Millionen Euro, nach 117 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Damit seien die die aktuellen Markterwartungen "spürbar" übertroffen worden, teilte Salzgitter mit. Die Höhe dieser Erwartungen bezifferte Salzgitter nicht.

Nachfolgend ein Vergleich der Vorabzahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

VORAB

. BEKANNTGABE PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj Zahl 1Q21

Umsatz 3.400* +62% 3.011 +44% 5 2.094

Ergebnis vor Steuern 465 +296% 305 +160% 4 117

* gerundete Angabe des Unternehmens

ADLER GROUP

hat zum finalen Bericht von KPMG Forensic über die Sonderuntersuchung zu den Bilanzvorwürfen von Viceroy Research Stellung genommen. Demnach hat KPMG Forensic "keine Beweise dafür gefunden, dass es systematisch betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen gegeben hat". Allerdings habe KPMG Forensic "in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt".

HOLCIM

hat im ersten Quartal dank einer anhaltend hohen Nachfrage sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis prozentual deutlich zweistellig gesteigert und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Holcim rechnet nun mit einem Wachstum des Nettoverkaufsertrag von über 8 Prozent auf vergleichbarer Basis. Bisher hatte der Konzern einen Zuwachs von mehr als 6 Prozent in Aussicht gestellt.

KERING

Der französische Luxusgüterkonzern hat im ersten Quartal mehr umgesetzt als erwartet, obwohl die Lockdowns in China auf die Einnahmen drückten, auch bei der Kernmarke Gucci. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 21 Prozent auf 4,96 Milliarden Euro. Analysten hatten laut Factset im Konsens mit 4,74 Milliarden Euro gerechnet. Gucci verbuchte einen Umsatz von 2,59 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent entspricht. Wie die gesamte Gruppe verzeichnete auch Gucci ein starkes Umsatzwachstum in Nordamerika und Westeuropa, musste jedoch aufgrund neuer pandemiebezogener Maßnahmen in China einen Rückgang hinnehmen.

VINCI

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci ist gut ins Jahr gestartet und hat im ersten Quartal mehr umgesetzt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Vinci SA. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz auf 12,85 Milliarden Euro von 10,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum, was vor allem dem internationalen Geschäft zu verdanken war. Der Auftragseingang kletterte auf ebenfalls 12,5 Milliarden Euro von 11,6 Milliarden. Im laufenden Jahr erwartet Vinci weiterhin ein höheres Nettoergebnis als 2019.

