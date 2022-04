MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat die Teilabschreibung eines milliardenschweren Gas-Projektes in Nordrussland angekündigt. Aus den EU-Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges ergäben sich zusätzliche Risiken für die Durchführung des Arctic-LNG-2-Projekts, erklärte Total am Mittwoch. Deshalb werde das Unternehmen eine Wertminderung in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar in den ersten Quartalszahlen des Jahres ausweisen. Dies sei der "Beginn des Rückzugs" von dem Projekt, sagte ein Sprecher.

AMGEN

Der US-Biotechnologiekonzern hat im ersten Quartal 2022 mehr umgesetzt als erwartet, dabei aber weniger verdient als vor einem Jahr.

FORD

ist auch im ersten Quartal von Lieferengpässen bei Halbleitern und höheren Rohstoffkosten belastet worden. Bei rückläufigen Umsätzen verzeichnete der Konzern wegen einer niedrigeren Bewertung der Beteiligung an dem Elektroautohersteller Rivian sogar einen Milliardenverlust. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Ford Motor Co aber fest.

META

ist im ersten Quartal 2022 so langsam gewachsen wie seit seinem Börsengang im Jahr 2012 nicht mehr.

QUALCOMM

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einmal mehr von der starken Halbleiternachfrage profitiert und einen Rekordumsatz eingefahren.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat für das erste Quartal einen Rekordumsatz und einen Anstieg des Nettogewinns um 59 Prozent verzeichnet. Gestützt wurde das Ergebnis von einer robusten Nachfrage nach Speicherchips und einem guten Verkaufsstart für sein neues Flaggschiff-Smartphone.

