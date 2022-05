MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat zum Jahresauftakt bei gesunkenen Umsätzen den Verlust ausgeweitet. Gleichwohl profitierte das Biotechnologieunternehmen von steigenden Umsätzen mit seinem Krebsmedikament Tafasitamab. Die Gesellschaft verbuchte im ersten Quartal einen operativen Verlust von 68,0 Millionen Euro, vor Jahresfrist hatte der Fehlbetrag nur 29,6 Millionen Euro betragen. Der Konzernverlust betrug 122,7 (Vorjahr 41,6) Millionen Euro. Die Einnahmen sanken auf 41,5 (47,2) Millionen Euro, wobei 16,6 Millionen Euro auf Tafasitamab entfielen.

MTU AERO ENGINES

bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Wie der Konzern mitteilte, beendet der Vorstandsvorsitzende Reiner Winkler sein Mandat aus persönlichen Gründen zum Jahresende. Zum Nachfolger hat der Aufsichtsrat Technikvorstand Lars Wagner mit Wirkung zum 1. Januar 2023 berufen.

ENEL

hat den Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Enel steigerte den Nettogewinn im Auftaktquartal auf 1,43 Milliarden Euro von 1,18 Milliarden im Vorjahr. Bereinigt betrug es 1,44 Milliarden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte auf 4,45 von 4,13 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Sonderposten lag das EBITDA bei 4,49 Milliarden.

SOCIETE GENERALE

hat im ersten Quartal dank einer guten Entwicklung in allen Geschäftsbereichen den Gewinn gesteigert. Besonders deutlich wuchsen die Sparten International Retail Banking & Financial Services und Global Banking & Investor Solutions. Allerdings mussten die Franzosen wegen des Kreditengagements in Russland ihre Rückstellungen auf 561 Millionen Euro von 276 Millionen Euro erhöhen. Der Kreditgeber meldete für die drei Monate einen Nettogewinn von 842 Millionen Euro nach 814 Millionen Euro im Vorjahr. Die Netto-Bankerträge, die wichtigste Kennzahl bei der Bank, beliefen sich im Quartal auf 7,28 Milliarden Euro, ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber 6,25 Milliarden Euro.

EBAY

hat im ersten Quartal 2022 wegen Verlusten bei einigen seiner Beteiligungsunternehmen rote Zahlen geschrieben. Zudem sank sowohl der Wert der verkauften Waren als auch die Zahl der aktiven Käufer. Den Ausblick für das laufende Jahr hat die Mutter des gleichnamigen Online-Auktionshauses gesenkt und die Erwartungen für das zweite Quartal verfehlten die Markterwartungen. Im nachbörslichen Handel rutschte die Aktie um 6,4 Prozent ab. Ebay verzeichnete einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften von 1,34 Milliarden US-Dollar oder 2,28 Dollar je Aktie, während es im Vorjahreszeitraum einen Nettogewinn von 641 Millionen Dollar oder 92 Cent je Aktie erzielte. Auf bereinigter Basis verdiente Ebay 1,05 (Vorjahr: 1,09) Dollar je Anteilsschein. Das war mehr als Analysten im Factset-Konsens mit 1,03 Dollar je Aktie erwartet hatten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)