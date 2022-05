MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

verbuchte im zweiten Quartal nach Steuern einen Fehlbetrag von 252 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte hier noch ein kleiner Gewinn von 31 Millionen Euro zu Buche gestanden. Das Gesamtjahr 2021/22 wird nun voraussichtlich mit einem Verlust auf Vorjahresniveau (-560 Millionen Euro) abgeschlossen. Siemens Energy will nun das untere Ende der bisherigen Prognosespannen bei Umsatzwachstum (minus 2 bis plus 3 Prozent) und operativer Marge (plus 2 bis plus 4 Prozent bei der angepassten EBITA-Marge vor Sondereffekten) erreichen. Zugleich heißt es aber auch, dass man als Folge des Krieges "erste Auswirkungen auf Umsatzerlöse und Profitabilität", verzeichne.

THYSSENKRUPP

hat nach einem von margenstarkem Wachstum im Stahlgeschäft und Werkstoffhandel geprägten zweiten Quartal die Prognose teilweise angehoben und rechnet für das Geschäftsjahr 2021/22 nun mit einem EBIT von mindestens 2 Milliarden statt wie bisher 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro. Zugleich soll der Umsatz um mindestens 10 Prozent wachsen und nicht nur um rund 5 Prozent.

PIRELLI

hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gesteigert und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben auf 5,9 bis 6,0 von 5,6 bis 5,7 Milliarden Euro. Bei der Marge trauen sich die Italiener aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Abriegelungen in China aber weniger zu. Pirelli meldete einen Nettogewinn von 107,5 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr (39 Millionen Euro). Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 325,6 (223,5) Millionen Euro, der Umsatz auf 1,52 (1,24) Milliarden Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 01:37 ET (05:37 GMT)