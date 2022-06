MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der Ferienhausvermittler verstärkt sich mit einer Übernahme. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es Secra, einen Softwareanbieter für den Online-Vertrieb von Ferienunterkünften und Betreiber der Buchungsplattform ostsee-ferienwohnungen.de. Einen Kaufpreis nannte die Hometogo SE nicht.

HP ENTERPRISE

Hewlett-Packard Enterprise hat ihre Jahresprognose angesichts der Auswirkungen von Lieferengpässen, negativen Währungseffekten und des Rückzugs aus Russland gesenkt. Der Spezialist für Server-, Speicher- und Netzwerklösungen für Firmenkunden plant für das im Oktober endende Geschäftsjahr 2021/22 nun nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,96 und 2,10 US-Dollar. Zuvor hatte HP Enterprise 2,03 bis 2,17 Dollar in Aussicht gestellt.

META

Nach 14 Jahren im Amt als COO gibt Sheryl Sandberg ihren Posten bei der Facebook-Mutter Meta ab. In einer Mitteilung erklärte die Managerin, dass sie weiter im Board des Konzerns aktiv sein wolle. In einer Pflichtmitteilung hieß es, dass sie Meta bereits am Samstag darüber informiert habe. Mit Sandberg verliert der US-Konzern eines der bekanntesten Gesichter.

